Башенный бизнес: Башенный бизнес Сервис-Телеком проводит реорганизацию и стремится к IPO

12.02.2025, MForum.ru

В рамках реорганизации с АО ГК Сервис-Телеком присоединятся такие ООО:

🔸 Линк Девелопмент

🔸 Сервис-телеком

🔸 Техноресурс

🔸 Инфраструктурные инвестиции

Об этом сегодня рассказывают Ведомости со ссылкой на данные СПАРК-Интерфакс. Реорганизация такого типа – способ повысить оценку компании, что характерно для подготовки к выводу бизнеса на IPO.

Ключевая компания, это конечно, Сервис-Телеком. В 2021 года она располагала 2500 собственных опор и приобрела у ВымпелКом 100% акций НБК (владельца башенной инфраструктуры оператора с 15 400 АМС).

После этого были еще покупки региональных башенных операторов, например, Опоры телеком и Дачи на связи.

Кроме того, компания продолжала строительство опор и вышек связи, что обеспечило ей примерно четверть доли «башенного рынка» России.

На сайте компании сообщается про 21 268 «сооружений связи» в управлении, это обеспечивает компании 2-е место на российском рынке по данному показателю после Башенной инфраструктурной компании (МТС).

При этом по итогам 2023 года бизнес ГК Сервис Телеком был убыточным (-4 млрд руб. за год), несмотря на выручку в 7,3 млрд – это несколько снижает привлекательность компании.

Бизнес Сервис-Телеком давно собирался привлечь деньги в проект за счет IPO, но по различным причинам этого не произошло. В 2025 году, похоже, намерение владельцев компании может исполнится. Убыток не может не отпугнуть ряд потенциальных инвесторов. С другой стороны, на российском фондовом рынке наблюдается избыток денег, поэтому нельзя исключить, что компания все же сможет привлечь средства, которые планируется пустить на дальнейшее развитие бизнеса. Тем более, что речь вряд ли пойдет о сумме большей 3-5 млрд рублей, то есть где-то 10% стоимости компании, поскольку оценка стоимости Сервис-телекома хотя бы по объему ее башенных активов измеряется двузначным числом в миллиардах рублей (от 30 до 50 млрд). Возможно это будет стимулировать к выходу на биржу и других участников данного рынка.

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теги: башенный бизнес Сервис телеком

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