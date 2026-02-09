Вычислительная техника: Yadro объявляет о поддержке ИИ ускорителей Nvidia H200 и Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell SE в своих серверах

Вычислительная техника: Yadro объявляет о поддержке ИИ ускорителей Nvidia H200 и Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell SE в своих серверах

09.02.2026, MForum.ru

Компания Yadro объявляет о завершении валидации и поддержке графических ускорителей Nvidia H200, а также Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition (SE) в серверных платформах собственного производства. Первым решением, реализующим поддержку новых GPU, стал сервер Yadro G4208P G3, предназначенный для задач ИИ, машинного обучения и глубокой аналитики в корпоративных и исследовательских средах.

Yadro расширяет архитектурные возможности своих серверных платформ, обеспечивая рост вычислительной плотности и энергоэффективности при работе с современными ИИ-нагрузками.

По данным компании, испытания подтвердили стабильную работу конфигураций до 4-х графических ускорителей H200 и прохождение валидации для конфигураций с Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, повышая предсказуемость эксплуатации при внедрении ИИ в промышленном контуре и снижая риски при масштабировании.

По сравнению с предыдущим поколением GPU ускорители H200 демонстрируют рост производительности за счет увеличенной пропускной способности памяти и оптимизации под генеративные и обучающие модели ИИ.

Применение H200 ускоряет обработку массивов данных объемом до сотен миллиардов параметров, что востребовано при обучении языковых моделей, систем компьютерного зрения и рекомендательных сервисов, используемых в корпоративных ИИ-инфраструктурах и исследовательских центрах.

Валидация Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition расширяет возможности платформы для сценариев, где требуются ИИ-вычисления и визуализация в рамках единой серверной инфраструктуры. Это дает заказчикам дополнительную гибкость при выборе конфигураций под обучение, инференс и графические задачи. Ускоритель построен на архитектуре Nvidia Blackwell, оснащается 96 ГБ памяти GDDR7 с ECC и ориентирован на корпоративные нагрузки — от инференса больших языковых моделей и агентных систем до инженерного моделирования, анализа данных и визуальных рабочих мест.

В ходе инженерных испытаний также отработана конфигурация с восемью GPU и системой жидкостного охлаждения замкнутого типа (вода-воздух) с возможностью установки в стандартную стойку. Решение продемонстрировало устойчивую работу при высоких тепловых нагрузках и подтвердило потенциал дальнейшего масштабирования архитектуры серверных систем Yadro.

Компания продолжит развитие вычислительных платформ собственного производства, расширяя матрицу валидированных ускорителей и уделяя особое внимание повышению плотности размещения, энергоэффективности и совершенствованию технологий охлаждения для задач ИИ.

