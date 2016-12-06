Робототехника и БЛА: Дайджест новостей робототехники и беспилотников. Выпуск 67

06.12.2016, MForum.ru

Основные новости робототехники и летающих беспилотников за неделю. Составьте за 5 минут собственное представление о происходящем в этой области.

https://telegram.me/prorobots Следим за трендами робототехники с помощью RoboTrends.ru

В копилке российской сборной оказались две золотые медали, одна серебряная и одна бронзовая. Проекты юных российских робототехников были признаны лучшими в «основной» и «творческой» категориях. Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1648/sbornaya-rossii-zavoevala-4-medali-na-wro-2016

Такой прогноз представило аналитическое агентство Tractica. Несколько цифр из него здесь: http://robotrends.ru/pub/1648/otgruzki-medicinskih-robotov-prevysyat-10-tysyach-v-god-v-2021-godu

Онлайн-курс "Мой друг - робот" создан при участии команды Института дистанционного образования и рассчитан на широкую аудиторию слушателей. В частности, слушатели смогут узнать мнение экспертов и разработчиков, например, Алберта Ефимова, руководителя робототехнического фонда Сколково, Павла Хижняка, главного инженера-робототехника компании Hoaloha Robotics, США и других. Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1648/tgu-zapuskaet-kurs-moy-drug---robot-po-socialnoy-robototehnike-na-coursera

Платформа Promobot будет использоваться для обучения в кружках робототехники в Армении. Об этом компания Промобот договорилась с Союзом предприятий информационных технологий (СПИТ) Армении. Промобот поставит в Армению два робота Promobot v3. Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1648/armeniya-voshla-v-spisok-stran-gde-mozhno-vstretit-robota-promobot

В фестифале "РобоСиб-2016" приняли участие более 600 человек из 27 городов Сибири - всего 197 команд. Общее число гостей составило более 6 тысяч человек. Организаторы IV фестиваля Главного сибирского фестиваля робототехники "РобоСиб-2016" - En+ Group и Фонд Олега Дерипаски "Вольное дело". Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1648/v-irkutske-zavershilsya-robosib-2016

Российская компания Alfa Robotics заявила о выводе на российский рынок роботизированной кассы самообслуживания ARC 70. Основные функции - поддержка интерактивного голосового общения, запоминание и распознавание лиц, а также типов товаров по образу. Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1648/arc-70---robot-kassir-pomozhet-sokratit-ocheredi

В ноябре 2016 года заложен первый камень животноводческого комплекса площадью 14 га в деревне Добрая. Комплекс остоит из 2 коровников на 1200 голов КРС. Доильное стадо 2х300. В хозяйстве будет построен частично роботизированный доильный блок, родильное отделение для коров с яслями для телят. Генподрядчиком выступает ООО "ИвестАгроСтрой", планируется завершить постройку объекта за 2 года. Инвестор проекта - ООО "Зеленые линии Калуга". Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1648/v-derevne-dobraya-baryatinskogo-rayona-kaluzhskoy-oblasti-postroyat-chastichno-robotizirovannyy-zhivotnovodcheskiy-kompleks

В Корейском институте передовых технологий (KAIST), Южная Корея, исследователи разрабатывают гуманоидного робота, который мог бы управлять любым самолетом непосредственно из кресла пилота. Машине не потребуется подключение к электронным системам воздушного судна - управление осуществляется при помощи обычных манипуляторов, а показания приборов считываются встроенными в робота видеокамерами. Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1648/koryayskiy-robo-pilot-smozhet-upravlyat-lyubym-bortom

В настоящее время, Большой адронный коллайдер на границе Франции и Швейцарии - это крупнейший в мире ускоритель частиц. Протяженность его основного кольцевого туннеля превышает 27 км, а потому уход и техническое обеспечение одной из самых высокотехнологичных структур, когда-либо созданных человечеством - задача не из простых! Как тут обойтись без роботов? Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1648/para-robotov-poezdov-inspektiruyut-tunneli-bak

Не прошло и пары месяцев с момента, когда нам показали, что благодаря новому алгоритму робот Atlas, разрабатываемый в Boston Dynamics, научился держать баланс, стоя на одной ноге. За прошедшие недели достигнут еще больший прогресс - робот быстро учится ходить по неровным поверхностям, в том числе, когда не обеспечивается полный контакт стопы с поверхностью. Пока что робот кажется чересчур медлительным, но это наверняка преодолимая трудность. Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1648/luchshiy-antropomorfnyy-hodyashiy-robotv-v-mire-nauchilsya-hodit-po-zavalam

Разработка робота-курьера Starship вышла на этап уличных испытаний еще в 2015 году, к середине 2016 года роботы этой марки накатали уже несколько тысяч километров в рамках испытаний в условиях города. А 28 ноября робот осуществил первую коммерческую доставку в городе Гринвич, Объединенное Королевство. Началась эпоха роботов-курьеров? Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1648/robot-kurer-starship-osushestvil-pervuyu-dostavku-v-obedinennom-korolevstve

Робот Relay компании Savioke под именем Charley станет выполнять функции дворецкого в блоке люксовых аппартаментов в одном из зданий в Беверли Хилз. Возможно это станет первым в мире внедрение робота-дворецкого в жилом доме в мире. Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1648/robot-charley-stanet-pervym-robotizirovannym-dvoreckim-v-zhilom-dome-v-ssha

Проекты в области медицинской робототехники "Катэрвиль" и "Моторика" стали обладателями премии Минпромторга "Надежда на технологии" в номинации "Лучший социально ориентированный проект в сфере реабилитационных технологий и устройств в 2016 году". Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1648/katervil-i-motoriku-nagradili-premiyay-nadezhda-na-tehnologiyu

Справедливости ради, следует отметить, что ездить грузовики будут с водителями в за рулем, люди будут контролировать действия автоматики. После пяти недель тестирования, начнется полноценная коммерческая эксплуатация, по-прежнему с человеком в кабине. Первые заезды состоятся в Москве, С.Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1648/v-seredine-2016-goda-planiruetsya-nachalo-ekspluatacii-bespilotnyh-gruzovikov-na-dorogah-rossii

Судя по видео, это был 12-колесный телеуправляемый мини-робот, оснащенный чем-то похожим на два гранатомета и ручной пулемет. В мобильной платформе робота применена необычная 12-колесная схема, что вероятно обеспечивает роботу возможность подниматься по лестничным маршам. Ранее мы не видели такую модель. Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1648/12-kolesnyy-robot-nenazvannoy-modeli-byl-zadyaystvovan-dlya-likvidacii-boevikov-v-dagestane

Летающие беспилотники

Сегодня существует множество систем, способных сбить, взять под контроль, заставить приземлиться или “обратить в бегство” малый потребительский беспилотник - от совсем не элегантного оружия типа дробовика до высокотехнологичных автономных “дронов-перехватчиков” с собственной кевларой сетью! Подробнее о различных методах противодействия БЛА можно почитать по ссылке, в этой заметке мы расскажем об очередной системе РЭБ (радиоэлектронной борьбы) с дронами! Большинство противодронных систем действуют исключительно на ближней дистанции. Разработка американо-австралийской компании DroneShield под названием DroneGun способна подавить или перехватить каналы навигации беспилотника (GPS/GLONASS) с расстояния в 1,93 км! Подробнее http://robotrends.ru/pub/1648/protivodronnaya-_pushka_-posadit-apparat-pochti-s-dvuh-kilometrov

Базирующаяся в городке Ротерем, Объединенное Королевство, компания Martek Marine получила контракт на участие в мониторинге уровня загрязнения европейских морей и рек общей суммой на €10 млн. Для этого будут задействованы два дрона вертолетного типа, которые займутся сбором данных об атмосферных выбросах серы и углекислого газа коммерческими судами. Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1648/angliyskaya-kompaniya-ispolzuet-drony-dlya-monitoringa-urovnya-zagryazneniya-vod

Английская страховая компания Direct Line предложила весьма оригинальную идею - мобильные уличные фонари на основе беспилотников, которые вы можете подозвать к себе при помощи мобильного приложения. “Фонарь” не только подлетит к человеку, но, при необходимости, последует за ним! Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1648/mobilnye-fonari-na-osnove-dronov---fantazii-ili-blizhayshee-budushee

“Фермеры ветра” в ближайшее время начнут использовать группы беспилотников для того, чтобы подбирать оптимальные места для установки ветроэлектрогенераторов - как на суше, так и на воде. Учитывая сравнительно невысокий КПД ветряков, прибыль и эффективность от их использования в значительной степени зависят от правильного выбора точек установки. Как ожидается, применение БЛА поможет получить немалый экономический эффект! Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1648/drony-vyberut-mesto-dlya-_ferm-vetra_-budushegohttp://robotrends.ru/pub/1648/drony-vyberut-mesto-dlya-_ferm-vetra_-budushego

Аналитики PWC оценивают потенциальный размер рынка использования БЛА в сельском хозяйстве впечатляющими $32,4 млрд. И они не одиноки в таких оценках. Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1648/ispolzovanie-bespilotnikov-v-selskom-hozyaystve-mozhet-stat-rynkom-na-$32-mlrd

В ноябре 2016 года Поднебесная представила новый военный беспилотник с кодовым названием CH-5, разработку China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Новинка отличается высокой дальностью полета (20 тысяч км) и возможностью участия в миссиях, продолжительность которых достигает двух дней. Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1648/kitayskiy-dron-bombardirovshik-sposoben-vypolnyat-dvuhdnevnye-missii

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