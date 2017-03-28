Аналитика: В AC&M подвели итоги 2016 года - оценки числа подключений в России и Украине

MForum.ru
28.03.2017,
Оценки числа абонентов сотовой связи в значительной степени потеряли былую значимость. Тем не менее, это одна из характеристик, по которым удобно сравнивать операторов всем, кто смотрит на ситуацию снаружи и издали. Агентство AC&M представляет свои оценки числа подключений по состоянию на конец 2016.
Как-то комментировать эти цифры не вижу смысла. Отмечу разве что, что из отчета окончательно пропали регионалы. Никого не волнуют успехи или неуспехи последних из могикан?
Чистые подключения в 2016 году. Картинка отражает известный факт потери ВымпелКомом почти 1.5 млн подключений в России. В выигрыше оказались МТС и Tele2, в МегаФон уже не рвутся переходить, это результат возросшей любви оператора к токсичным доходам и ухудшегося качества пользовательского опыта абонентов МегаФон.
Итоговые цифры по российскому рынку
Таким образом, МТС удалось удержать лидерство по числу абонентов, не уступив МегаФону. Компания тратит для этого немалые усилия. Позиции ВымпелКом стали скромнее, а Tele2 выглядит полноценным представителем "большой четверки".
По Украине цифры такие:
Удивительный факт. При мягко говоря все более прохладном отношении к операторам сотовой связи с российскими корнями в Украине, особенно это касается МТС, которая даже была вынуждена "перекраситься" в Vodafone, абонбазы Киевстар и МТС растут, а турки в Astelit заметно ослабли. Все же Киевстар растет быстрее, чем МТС, который некоторые в Украине связывают с "активностями" в Крыму. Впрочем, по сравнению с тем, что сейчас испытывает Сбербанк, проблемы у МТС еще несерьезные.
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