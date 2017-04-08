Вектор: Роботренды 08 апреля 2017 в заголовках новостей

MForum.ru

Вектор: Роботренды 08 апреля 2017 в заголовках новостей

08.04.2017, MForum.ru

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Чтение заголовков новостей зачастую дает очень хороший срез интересов рынка. А если читать их постоянно, то формируется картинка, куда все движется. Для вас краткий обзор тем сегодняшнего дня, иногда с моими хеш-ремарками. Кстати, если вас особенно заинтересовала какая-то тема, не стесняйтесь об этом заявить в комментах. Мы постараемся учесть ваш интерес при выборе тем для публикаций на RoboTrends.ru в самое ближайшее время.

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1. Новый дрон DJI будет меньше, чем Mavic Pro. Речь о неанонсированной пока новинке, которая по слухам называтеся Spark. Несмотря на несколько утечек, пока нет данных - будет ли он складным. #DJI продолжает задавать тренды на мировом рынке массовых хобби-беспилотников

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2. В США с 14 апреля добавляется 133 зоны, где запрещены полеты беспилотников. Сделано это по-просьбе военных из соображений секретности. Защитные зоны действуют примерно в 15-мильном радиусе от объектов, например, от правительственного аэропорта. Учитывая, что число коммерческих беспилотников в США к 2021 году, как ожидается, достигнет 1.6 млн, мера разумная. #всеправильносделали

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3. Стартап RightHand начал пилотные тесты технологии, которая позволит автоматизировать самую сложную для складских роботов задачу - распознование и извлечение различных предметов из хаотичной их смеси в ящике. До сих пор эта проблема решается плохо. Лучший робот 2016 года достиг скорости вытаскивания 100 предметов в час, но при этом ошибается в их распознавании примерно в 16% случаев. Если новый робот окажется лучше, это может произвести на складах подлинную революцию - можно будет поднять автоматизацию почти до 100%. #опятьпотерярабочихмест

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4. Девочки ссорятся. В США разбирается судебная претензия гугловской Waymo к Uber. Гугловцы утверждают, что Антон Левандовский, который ранее работал в Waymo, утащил с собой 14 тысяч секретных документов, что и позволило Uber быстро разработать свою систему искина для автомобиля на базе лидара. Uber в суде отрицает свою вину, ссылаясь на то, что эти документы никогда не загружались на сервера Uber и что решение автономного автомобиля, разрабатываемое Uber опирается на коммерчески доступную LIDAR систему стороннего производителя, а не на собственную разработку компании, которая еще не готова. Судебные решения в пользу Waymo могут притормозить выход на рынок самоуправляемых такси Uber.

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5. Verizon, как и несколько других крупнейших операторов сотовой связи, ведет работы над проектом по обеспечению сотовой связи в районах крупных стихийных бедствий (или районов чрезвычайных ситуаций) с использованием крупного беспилотника самолетного типа с 6 метровым размахом крыльев. #этотренд

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6. Все еще пишут про робота SAM, который укладывает кирпичи в тандеме с подсобными рабочими.

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7. Отмечается, что "неожиданно" все начали интересоваться роботами и искинами. Причем речь не об обывателях, а о корпоративном мире и компаниях с Уолл Стрит. И инвестиции в робототехнику растут теперь быстрее, чем по экспоненте. В этом году ожидается их рост в 6 раз или более по отношению к 2016 #ожиданно #времяпришло

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8. Очередной андроид с высоким сходством с человеком от Хироши Ишигуро. Он по-прежнему пытается доказать всему миру, что можно перейти "зловещую долину" и работать по другую ее сторону. Erica - милая, но эффект зловещей долины никуда не делся.

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9. Первая битва робомехов состоится в августе. На RoboTrends.ru про это уже написали вчера.

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10. В мире появилась новая профессия - профессиональный пилот гоночных дронов. Но это не для всех. Дрон разгоняется до 80 миль/ч менее чем за секунду, то есть быстрее, чем автомобиль Формулы 1, которому для разгона с 0 до 60 миль требуется 2.1 с.

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11. В Сингапуре начали использовать автономные наземные патрульные боты по модели RaaS (робот-как-услуга). Используются роботы SMP Robotics. Да-да, знакомые нам как зеленоградская разработка Трал Патруль. Только в заметке говорится, что они американские. Забавно. $5700 за аренду двух таких роботов в течение месяца. В Сингапуре нехватка обычных охранников, что может стимулировать быстрое распространение охранных роботов. #стоитприсмотретьсяктеме

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12. В полном соответствии с трендами, Adidas вернула производство из Китая в Германию, а заодно построила аналогичный интенсивно роботизированный завод в США. Т.е. где потребляют, там и производим - все, как по нотам. Благодаря роботизации, новые модели будут продаваться по тем же ценам, что продавались и сделанные в Китае. #этооченьхорошо Плохо, что Россия полностью не в этом тренде, не производя почти ничего, особенно роботами.

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13. Робот может распечатать домик стоимостью $32000 за 8 часов. Картинки симпатичные, жаль нельзя потрогать руками. В любом случае роботизированная печать домов - это тренд. #жильебудетдешеветь #строителиненужны

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14. В США на выходе новый дрон для ВМС - разведвательный MC-4C Triton от Northtrop Grumman. Это долгострой, его еще в 2013 году анонсировали. Теперь на нем много автономизирующего софта, например, TCAS (избегания столкновений), многофункциональный активный радарный сенсор и другие нововведения. За один полет может обследовать до 1 млн кв.миль океана.

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15. Рассуждения на тему, что роботы, как и другие устройства IoT в целом круты и небесполезны, но плохо защищены, не отвечая требованяим даже базовой гигиенты в области безопасности.

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16. Epson эспериментирует с легонькими очечками (не путать с монстрообразными VR-очками), которые позволяют как смотерть сквозь них на окружающее, так и получать на них же картинку того, что видит в это время ваш дрон. Тестеры в смущении. Идея вроде неплохая, но периодически возникает ощущение, что ты более не представляешь, где, собственно, находится сейчас твой беспилотник. Что несколько противоречит требованиям "прямой видимости" от оператора.

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17. В Японии между тем последовательно готовят роботическую революцию. Готовит правительство и крупные компании. Планы - круче, чем у Наполеона, учетверить производство роботов в стране к 2020 году. Это при том, что Япония и так на передовых позициях в мире в этой теме. В отличие от американцев, японцы не испытывают опасений по поводу того, что роботы вытеснят людей с их рабочих мест. Автор справедливо считает, что если США не хотят отстать от Японии, нужно перестраивать систему образования, чтобы готовить более высокообразовнных рабочих, способных работать с роботами и управлять роботизированным производством.

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18. Disney запатентовала софт-робота, которого можно будет использовать для съемок.

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19. В Швейцарии завершили тесты искина на базе лидара, который должен помогать пилоту вертолета справляться с ситуациями низкой видимости.

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20. В США идет все более активное использование беспилотников на фермах с целью повышения производительности труда и качества урожая.

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21. В Южной Корее задействовали беспилотники для непрерывного мониторинга передвижений Северо-корейских сил в близости от демилитаризованной зоны.

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22. В Uber хотят сделать "летающий автомобиль" дешевле, чем владение обычным. Интересная идея.

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23. Гонки гигантских беспилотников могут стать новым видом шоу. RoboTrends.ru об этом писал в феврале.

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24. Вновь об американском военном проекте LOCUST - рои недорогих беспилотников.

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25. Китайские инвестиции в робототехнику в 2020 году достигнут $59,4 млрд.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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