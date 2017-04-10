Роботизация: Вектор - роботренды 09 апреля 2017 в заголовках новостей

10.04.2017, MForum.ru

Чтение заголовков новостей зачастую дает очень хороший срез интересов рынка. А если читать их постоянно, то формируется картинка, куда все движется - роботренды. Для вас краткий обзор тем сегодняшнего дня.

фото: Reuter

Вектор: Роботы первичного осмотра пригождаются все чаще

http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-roboty-pervichnogo-osmotra-prigozhdayutsya-vse-chashe



Вектор: Disney запатентовал "мягкого робота-гуманоида"

http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-disney-zapatentoval-myagkogo-robota-gumanoida



Вектор: Робота научили мастерски владеть ножом

http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-robota-nauchili-masterski-vladet-nozhom



Вектор: Роботов научили проявлять любопытство

http://robotrends.ru/pub/1715/robotov-nauchili-proyavlyat-lyubopytstvo



Вектор: В Москве подвели итоги встречи "РобоФест 2017"

http://robotrends.ru/pub/1715/v-moskve-proshel-robofest-2017



Вектор: Юристы говорят о необходимости новых законов из-за роботизации

http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-yuristy-govoryat-o-neobhodimosti-novyh-zakonov-iz-za-robotizacii



Вектор: В Эстонии роботы получили право самостоятельно ездить по улицам

http://robotrends.ru/pub/1715/v-estonii-roboty-poluchili-pravo-samostoyatelno-ezdit-po-ulicam



Вектор: Роботы научатся видеть в объеме

http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-roboty-nauchatsya-videt-v-obeme



Вектор: В NASA планируют запустить роботизированный корабль к астероиду 2008 EV5

http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-v-nasa-planiruyut-zapustit-robotizirovannyy-korabl-k-asteroidu-2008-ev5



Вектор: Daimler продолжит разработку автопилотов вместе с Bosch

http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-daimler-prodolzhit-razrabotku-avtopilotov-vmeste-s-bosch



Вектор: Китай не жалеет денег на роботизацию

http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-kitay-ne-zhaleet-deneg-na-robotizaciyu



Вектор: Робот ASUS Zenbo получил в Германии премию Red Dot Design Award

http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-robot-asus-zenbo-poluchil-v-germanii-premiyu-red-dot-design-award



Вектор: Дно основных московских водоемов осмотрят роботы

http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-dno-osnovnyh-moskovskih-vodoemov-osmotryat-spasateli