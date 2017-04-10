Роботизация: Вектор - роботренды 09 апреля 2017 в заголовках новостей

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Роботизация: Вектор - роботренды 09 апреля 2017 в заголовках новостей

10.04.2017, MForum.ru

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Чтение заголовков новостей зачастую дает очень хороший срез интересов рынка. А если читать их постоянно, то формируется картинка, куда все движется - роботренды. Для вас краткий обзор тем сегодняшнего дня.

фото: Reuter

Вектор: Роботы первичного осмотра пригождаются все чаще
http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-roboty-pervichnogo-osmotra-prigozhdayutsya-vse-chashe

Вектор: Disney запатентовал "мягкого робота-гуманоида"
http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-disney-zapatentoval-myagkogo-robota-gumanoida

Вектор: Робота научили мастерски владеть ножом
http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-robota-nauchili-masterski-vladet-nozhom

Вектор: Роботов научили проявлять любопытство
http://robotrends.ru/pub/1715/robotov-nauchili-proyavlyat-lyubopytstvo

Вектор: В Москве подвели итоги встречи "РобоФест 2017"
http://robotrends.ru/pub/1715/v-moskve-proshel-robofest-2017

Вектор: Юристы говорят о необходимости новых законов из-за роботизации
http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-yuristy-govoryat-o-neobhodimosti-novyh-zakonov-iz-za-robotizacii

Вектор: В Эстонии роботы получили право самостоятельно ездить по улицам
http://robotrends.ru/pub/1715/v-estonii-roboty-poluchili-pravo-samostoyatelno-ezdit-po-ulicam

Вектор: Роботы научатся видеть в объеме
http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-roboty-nauchatsya-videt-v-obeme

Вектор: В NASA планируют запустить роботизированный корабль к астероиду 2008 EV5
http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-v-nasa-planiruyut-zapustit-robotizirovannyy-korabl-k-asteroidu-2008-ev5

Вектор: Daimler продолжит разработку автопилотов вместе с Bosch
http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-daimler-prodolzhit-razrabotku-avtopilotov-vmeste-s-bosch

Вектор: Китай не жалеет денег на роботизацию
http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-kitay-ne-zhaleet-deneg-na-robotizaciyu

Вектор: Робот ASUS Zenbo получил в Германии премию Red Dot Design Award
http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-robot-asus-zenbo-poluchil-v-germanii-premiyu-red-dot-design-award

Вектор: Дно основных московских водоемов осмотрят роботы
http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-dno-osnovnyh-moskovskih-vodoemov-osmotryat-spasateli

© Алексей Бойко, MForum.ru

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