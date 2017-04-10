Роботизация: Вектор - роботренды 09 апреля 2017 в заголовках новостей

MForum.ru
10.04.2017,
Чтение заголовков новостей зачастую дает очень хороший срез интересов рынка. А если читать их постоянно, то формируется картинка, куда все движется - роботренды. Для вас краткий обзор тем сегодняшнего дня.
фото: Reuter
Вектор: Роботы первичного осмотра пригождаются все чаще
http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-roboty-pervichnogo-osmotra-prigozhdayutsya-vse-chashe
Вектор: Disney запатентовал "мягкого робота-гуманоида"
http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-disney-zapatentoval-myagkogo-robota-gumanoida
Вектор: Робота научили мастерски владеть ножом
http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-robota-nauchili-masterski-vladet-nozhom
Вектор: Роботов научили проявлять любопытство
http://robotrends.ru/pub/1715/robotov-nauchili-proyavlyat-lyubopytstvo
Вектор: В Москве подвели итоги встречи "РобоФест 2017"
http://robotrends.ru/pub/1715/v-moskve-proshel-robofest-2017
Вектор: Юристы говорят о необходимости новых законов из-за роботизации
http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-yuristy-govoryat-o-neobhodimosti-novyh-zakonov-iz-za-robotizacii
Вектор: В Эстонии роботы получили право самостоятельно ездить по улицам
http://robotrends.ru/pub/1715/v-estonii-roboty-poluchili-pravo-samostoyatelno-ezdit-po-ulicam
Вектор: Роботы научатся видеть в объеме
http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-roboty-nauchatsya-videt-v-obeme
Вектор: В NASA планируют запустить роботизированный корабль к астероиду 2008 EV5
http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-v-nasa-planiruyut-zapustit-robotizirovannyy-korabl-k-asteroidu-2008-ev5
Вектор: Daimler продолжит разработку автопилотов вместе с Bosch
http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-daimler-prodolzhit-razrabotku-avtopilotov-vmeste-s-bosch
Вектор: Китай не жалеет денег на роботизацию
http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-kitay-ne-zhaleet-deneg-na-robotizaciyu
Вектор: Робот ASUS Zenbo получил в Германии премию Red Dot Design Award
http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-robot-asus-zenbo-poluchil-v-germanii-premiyu-red-dot-design-award
Вектор: Дно основных московских водоемов осмотрят роботы
http://robotrends.ru/pub/1715/vektor-dno-osnovnyh-moskovskih-vodoemov-osmotryat-spasateli
© Алексей Бойко,
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