Пресс-релизы: Евросеть: рост выручки от онлайн-продаж составил 174%

MForum.ru
11.01.2018,
11 января 2018 года – Москва, Россия. Прошедший 2017 год стал очень продуктивным для подразделения интернет-коммерции Евросети. Количество заказов с сайта в 2017 году выросло на 68% по сравнению с 2016 годом, выручка же увеличилась на 83%. Количество заказов за ноябрь-декабрь 2017 возросло на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а выручка – на 174%.
Модернизация сайта, возможность резервирования и быстрой (до 4 часов) доставки заказов в магазины Евросети, расширение товарного предложения, рост маркетинговой активности, удобный интерфейс и высокая скорость обработки заказов увеличили конверсию сайта на 70% в 2017 году по сравнению с показателями 2016. Более того, произведенные технические улучшения обеспечили бесперебойную работу сайта в самое горячее время – в декабре 2017 года.
Илья Адамский, директор управления интернет-коммерции и корпоративных продаж компании Евросеть: «В 2017, помимо работы с ассортиментом, доставкой и маркетинговыми активностями, наши специалисты провели большую работу по оптимизации сайта и нашей инфраструктуры, существенно увеличили скорость и хорошо подготовились к большим пиковым нагрузкам. Безусловно, это положительно отразилось на продажах и помогло Евросети справиться с ростом заказов в декабре. За последнюю неделю декабря мы приняли, обработали и доставили столько же заказов и на такую же сумму, как за весь август 2017». По статистике компании, количество заказов с самовывозом продолжает стремительно расти. В 2017 году 60% онлайн заказов покупатели забирали в магазинах в течение 24 часов, а общий объем заказов, выкупленных на торговых точках, составил 73% от общей выручки по заказам, сделанным на сайте.
Также важным драйвером роста стала обновленная мобильная версия сайта. В 2017 году конверсия мобильной версии выросла на 163% к 2016 году, рост выручки составил 466%. Количество покупателей, предпочитающих совершать покупки с мобильных устройств, возрастает, так, в 2017 году 46% заказов оформлено с помощью мобильных устройств.
Евросеть – крупнейшая российская компания-ритейлер, реализующая услуги на рынках сотовой связи, мобильной электроники, портативной техники и аксессуаров, а также финансовых сервисов. Сегодня компания представлена более чем 4000 салонами, работающими в более чем 1500 городах и населенных пунктах на территории России и Республики Беларусь. В 2016 году компания Евросеть была особенно отмечена со стороны Министерства финансов РФ за проект «Идентификация пользователей электронных кошельков» и стала лауреатом конкурса «Национальная платежная инициатива» в номинации «Формирование инфраструктуры удаленного финансового обслуживания». Также в этом году проект Евросети карта «Кукуруза» вошла в рейтинг лучших банковских программ лояльности РБК в номинации «Максимальная выгода для всех в массовом сегменте». В 2016 году Евросеть вошла в топ-5 номинантов IX форума People Investor в категории «Управление человеческими ресурсами» с проектом «Мотивационная игра Best$eller». Основанная в 1997 году, сегодня компания Евросеть является одним из крупнейших российских работодателей с численностью сотрудников около 26 тыс. человек.
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