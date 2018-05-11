Анонсы: Представлены BQ Aquaris X2 и X2 Pro на базе Android One

11.05.2018, MForum.ru

Ассортимент продукции испанской компании BQ пополнился смартфонами BQ Aquaris X2 и X2 Pro Android One, нацеленными в верхнюю часть среднего сегмента.

BQ Aquaris X2 оснащен 5,65-дюймовым дисплеем разрешением FHD+ с довольно тонкими боковыми рамками, чипсетом Qualcomm Snapdragon 636 и аккумулятором емкостью 3100 мАч с быстрой зарядкой Qualcomm's Quick Charge 4+. Тыловая камера сдвоенная, сочетающая 12 Мп сенсор с апертурой f/1,8 c 5 Мп вспомогательным сенсором. В части объемов памяти BQ Aquaris X2 будет представлен в двух версиях – 3 Гб ОЗУ + 32 Гб встроенной памяти и 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Материал корпуса алюминий с пластиковой задней крышкой.

BQ Aquaris X2 Pro во многом аналогичен обычной версии, но построен на базе чипсета Snapdragon 660 и представлен в версиях 4+64 Гб / 6+128 Гб. Панели корпуса устройства выполнены из 3D-стекла, рамка – алюминиевая. В части программного обеспечения новинки будут выпускаться в рамках инициативы Android One. Цена BQ Aquaris X2 начинается от €309,90, X2 Pro – от €389,90.