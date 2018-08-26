Анонсы: Бюджетный BQ Aquaris C получил экран 18:9

MForum.ru
26.08.2018,
Испанская компания BQ пополнила свое портфолио смартфоном Aquaris C. Новинка относится к верхней части бюджетного ценового сегмента и выполнена в актуальном полноэкранном форм-факторе.
Диагональ экрана BQ Aquaris C составляет 5,45 дюйма, разрешение – HD+ с соотношением сторон 18:9. Основа аппаратной платформы Qualcomm Snapdragon 425 дополненный 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 3000 мАч. Разрешение тыловой камеры – 13 Мп, фронтальной – 5 Мп. При этом фронтальная камера поддерживает функцию разблокировки через распознавание лиц, также в наличии дактилоскопический сенсор. На европейском рынке цена BQ Aquaris C составит 149,90 евро. О возможности появления новинки на российском рынке не сообщается.
© Антон Печеровый,
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