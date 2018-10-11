Пресс-релизы: Сергей Солдатенков завершает работу в должности генерального директора компании МегаФон. Этот пост займет Геворк Вермишян, который продолжит работать над цифровой стратегией оператора

MForum.ru

Пресс-релизы: Сергей Солдатенков завершает работу в должности генерального директора компании МегаФон. Этот пост займет Геворк Вермишян, который продолжит работать над цифровой стратегией оператора

11.10.2018, MForum.ru

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11 октября 2018. Москва. Совет директоров «МегаФона» выдвинул предложение о назначении Геворка Вермишяна на должность Генерального директора компании.

Кандидатура Геворка вынесена на рассмотрение Общего собрания акционеров 13 ноября 2018 г. в соответствии с внутренними корпоративными процедурами.

Сергей Солдатенков принял решение покинуть компанию до срока истечения контракта. Это кадровое решение – логичный шаг в рамках реализации цифровой стратегии, которое обеспечит непрерывное развитие компании и преемственность в руководстве, а также позволит сохранить традиционные ценности и сильную корпоративную культуру как конкурентное преимущество «МегаФона».

Сергей Солдатенков:

«Будущее начинается с тебя, и я помню, как оно действительно начиналось, потому что мы создавали его своими руками. Я работаю в компании уже 20 лет – это немногим меньше, чем самой телеком-отрасли. По меркам нашего бизнеса – целая жизнь. Все это время мы находились на передовой инноваций: первыми запускали продукты и услуги, удивляли клиентов и конкурентов, не боялись менять отрасль, а самое главное – меняться самим.

Современный рынок требует непрерывного развития и нового управленческого мышления, а у любого серьезного бизнеса должен существовать план преемственности в руководстве. Я считаю, нам удалось реализовать его стратегически верно, в традиционном для компании дружеском ключе. Еще в прошлом октябре мы вернули должность исполнительного директора. Я сконцентрировался на стратегической деятельности, а Геворк взял на себя все операционные вопросы, что позволило поступательно передать дела. Мы давно к этому шли и сегодня я вижу, что Геворк готов к новым вызовам, и считаю правильным передать управление компанией ему!

Хочу поблагодарить Совет директоров и акционеров за возможности, которые предоставили мне и моей команде. История успеха «МегаФона» – наша общая заслуга и, я уверен, в новой цифровой реальности она будет еще ярче!»

Иван Стрешинский, Генеральный директор USM Management:

«Решение о возвращении Сергея Солдатенкова на должность Генерального директора полностью себя оправдало. Оно положительно сказалось на бизнес-позициях компании и мнении инвестиционно-финансового сообщества – мы уже видим это по выручке и результатам. Это человек с уникальным опытом, который вышел из телекома и как никто другой понимает отрасль. Хочу поблагодарить Сергея Владимировича за колоссальную проделанную работу!»

Евгений Быстрых, Председатель совета директоров «МегаФона»:

«Геворк Вермишян – кандидатура, которая получила нашу единогласную поддержку. Он показал отличное взаимодействие с Советом директоров и, безусловно, поможет компании выйти на новый уровень. Во многом благодаря Геворку в компании начались масштабные трансформационные процессы, которые позволят нам быстро отвечать на вызовы современного рынка и стать выбором номер один для наших клиентов. Уверен, это назначение – стратегически важная инвестиция в цифровое лидерство «МегаФона», к которому мы все стремимся».

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теги: кадры МегаФон 

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