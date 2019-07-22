Анонсы: ASUS ROG Phone II получил Snapdragon 855+

22.07.2019, MForum.ru

Компания Asus официально анонсировала смартфон ROG Phone II. Как несложно догадаться по названию, речь идет об игровом устройстве, а сам аппарат представляет обновление прошлогодней модели ROG Phone.

«Сердцем» ASUS ROG Phone II стал чипсет Snapdragon 855+, с рабочей частотой процессорных ядер до 2,96 ГГц и графическим ускорителем Adreno 640 с тактовой частотой до 675 МГц. Для охлаждения чипсета используется комбинация радиаторов, водяного охлаждения и аксессуар AeroActive Cooler II с активным кулером, позволяющий снизить температуру на 5 градусов. Как утверждает производитель, эти меры позволили исключить влияние троттлинга и добиться 98% стабильности fps в играх. Естественно в наличии разные геймерские штуки, включая сенсорные курки AirTrigger II и поддержку звука DTS:X Ultra.

В активе ASUS ROG Phone II присутствуют 6,59-дюймовый дисплей с частотой обновления до 120 Гц, до 12 Гб ОЗУ LPDDR4X, до 512 Гб встроенной памяти UFS 3.0, 48 Мп тыловая камера (Sony IMX58) с 13 Мп вспомогательным модулем с широкоугольным объективом и 24 Мп фронтальная камера. Емкость аккумулятора – 6000 мАч, которых хватит на 7 часов игры в PUBG Mobile, при этом за счет быстрой зарядки 2/3 емкости он набирает за 58 минут. ОС - Android 9 Pie со множеством актуальных для геймеров доработок. Не забыты аксессуары, использование которых призвано сделать использование ASUS ROG Phone II в играх более комфортным.