Анонсы: Новые Nokiа 220 4G и Nokia 105 представлены официально

MForum.ru
25.07.2019,
Компания HMD Global обновила линейку кнопочных телефонов Nokia. В ультрабюджетном Nokia 105 обновления коснулись внешности устройства, а его спецификации остались практически неименными.
В активе нового Nokia 105 присутствуют 1,77-дюймовый дисплей разрешением 128х160 точек, поддержка двух SIM-карт, FM-радио и аккумулятор емкостью 800 мАч. Аппарат поддерживает только 2G-сети. Программная составляющая базируется на Series 30+. Выпускаться Nokia 105 будет в синем, черном и красном цветах.
Обновление Nokiа 220 более серьезное. В частности появилась поддержка 4G-сетей, которая становится все боле и более актуальной для обеспечения качественной голосовой связи. Впрочем, Opera mini и Facebook в активе Nokiа 220 тоже есть. Спецификации Nokiа 220 4G включают в себя 2,4-дюймовый дисплей разрешением QVGA, Bluetooth 4.2, 0,3 Мп камеру, FM-радио со встроенной антенной и аккумулятор емкостью 1200 мАч. Выпускаться Nokia 220 4G будет в черном и голубом цветах. Российские цены новинок пока не объявлены, начало продаж – август текущего года.
© Антон Печеровый,
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