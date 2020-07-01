5G: MTN запустила 5G в первых 100 регионах в Южной Африке

MForum.ru

5G: MTN запустила 5G в первых 100 регионах в Южной Африке

01.07.2020, MForum.ru

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Вот уже третий оператор Южной Африки объявляет о запуске услуг 5G в режиме коммерческой эксплуатации. MTN South Africa обеспечил покрытие в Йоханнесбурге и Кейптауне, а также в Блумфонтейне и в Порт Элизабет.

Сеть 5G MTN запущена с поддержкой DSS, что помогло решить ситуацию с нехваткой частот. Оператор задействовал частоты 3.5 ГГц в 58 регионах, включая Йоханнесбург, Кейптаун и Блумфонтейн. Еще на 35 сайтах 5G обеспечивается с использованием диапазонов 2100 МГц и 1800 МГц. Оператор провел рефарминг частот 4G, задействовав их для одновременного предоставления услуг 4G и 5G (DSS). Это позволит упростить миграцию абонентов с LTE на 5G, что в перспективе позволит перераспределить частоты 4G в пользу 5G. Частотный диапазон 2100 МГц задействован в основном в Йоханнесбурге и в Порт Элизабет.

В MTN планируют использовать диапазон 700 МГц на 5 сайтах для обеспечения большей площади покрытия 5G в небольших городках, таких как Port Alfred, Hopetown, Virginia Queenstown и Tsantsabane. Частоты диапазона 28 ГГц оператор планирует задействовать в трех регионах - Hatfield (Pretoria), Edenvale and Durban.

Если говорить о планах оператора в отношении дополнительных услуг, то пока что оператор провел демонстрацию возможностей стриминга онлайн игр по сетям 5G. В партнерстве с Emerge Gaming, MTN показал возможности стриминга из GameCloud с помощью смартфона Huawei P40 Pro.

Источник: telecompaper.com 

Поставщиками решений 5G для MTN выступают Ericsson и Huawei, компания ранее обещала запустить 5G в июне 2020 года и свое обещание выполнила. Это 88-я известная автору сеть 5G в мире и третья в Южной Африке, где ранее объявили о запусках 5G Rain и Vodacom.

Список всех запущенных сетей 5G в мире можно найти на MForum

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теги: 5G пятое поколение MTN Южная Африка

© Алексей Бойко, MForum.ru

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