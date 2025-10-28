Виртуальный хостинг: Хостинг-провайдер RUVDS начал предоставлять услуги виртуального хостинга в республике Башкортостан

28.10.2025, MForum.ru

Оборудование введено в строй в дата-центре «Уфанет» в Уфе и доступно пользователям.

В дата-центре реализована двухлучевая схема бесперебойного энергоснабжения, резервируемая ДГУ СКВ ЦОД, состоящей из мультизональной системы, сплит-кондиционеров и прямого фрикулинга.

Резервирование обеспечивается дизель-генераторами мощностью 250 кВт, организовано автоматическое переключение между двумя независимыми электрическими вводами в ЦОД. Объект оснащён системами безопасности, в том числе системой круглосуточного видеонаблюдения, а также автоматической системой газового пожаротушения.

Ввод в строй новых мощностей и расширение географии работы лежат в основе стратегического видения RUVDS. Только в 2025 году компания запустила локации в Краснодаре, Омске, Мурманске и Ереване, а также модернизировала собственный ЦОД в подмосковном Королёве.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: виртуальный хостинг Башкортостан

--