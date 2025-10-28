Виртуальный хостинг: Хостинг-провайдер RUVDS начал предоставлять услуги виртуального хостинга в республике Башкортостан

MForum.ru
28.10.2025,
Оборудование введено в строй в дата-центре «Уфанет» в Уфе и доступно пользователям.
В дата-центре реализована двухлучевая схема бесперебойного энергоснабжения, резервируемая ДГУ СКВ ЦОД, состоящей из мультизональной системы, сплит-кондиционеров и прямого фрикулинга.
Резервирование обеспечивается дизель-генераторами мощностью 250 кВт, организовано автоматическое переключение между двумя независимыми электрическими вводами в ЦОД. Объект оснащён системами безопасности, в том числе системой круглосуточного видеонаблюдения, а также автоматической системой газового пожаротушения.
Ввод в строй новых мощностей и расширение географии работы лежат в основе стратегического видения RUVDS. Только в 2025 году компания запустила локации в Краснодаре, Омске, Мурманске и Ереване, а также модернизировала собственный ЦОД в подмосковном Королёве.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: виртуальный хостинг Башкортостан
--
Публикации по теме:
04.08. [Новости компаний] Маркетинг. Дата-центры: Рынок коммерческих дата-центров Московского региона – предложение не успевает за спросом / MForum.ru
24.01. [Новости компаний] Маркетинг. Хостинг: Рост рынка хостинга в РФ в 2008 году составит 70% / MForum.ru
23.01. [Бизнес] Вкратце: Дайджест новостей рынка инфокоммуникаций / MForum.ru
03.05. [С-Петербург] VoIP, услуги: «Комлинк» вышел в широкое поле / "SpbIT"
28.10. [Новинки] Слухи: Vivo S50 Pro mini и S50 mini готовятся к анонсу / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Lava Shark 2 – ультрабюджетный смартфон для оффлайн-розницы / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z80 Ultra с новой 35 мм камерой представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500 / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный смартфон Vertu Agent Q можно будет купить только в одном магазине / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor официально представила Magic 8 и Magic 8 Pro / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor Watch 5 Pro представлены официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad3 Pro 13.3 представлен официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: «Новый» Moto G100 с аккумулятором 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 5 – флагманские наушники с 11 мм динамиками и Hi-Fi версией / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch GT 2 с ярким дисплеем и eSIM представлены официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Vivo Pad 5e представлен официально / MForum.ru