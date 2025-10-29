5G: Число пользователей 5G в Китае продолжает стремительно расти, достигнув 1.14 млрд

MForum.ru
29.10.2025,
Все три крупнейших оператора мобильной связи в Китае в 3q2025 зафиксировали стабильный рост прибыли. Они продолжают наращивать число пользователей 5G.
China Mobile нарастила число абонентов сети 5G на 70 млн в годовом исчислении, их общее количество достигло 622 млн.
В марте 2025 года China Telecom и China Unicom перешли на раскрытие данных о числе абонентов сети (что дает меньшее количество, чем когда операторы подсчитывают «пакетных абонентов» или «подключений»), что делает сравнения год к году невозможным. С начала года по конец сентября 2025 года количество пользователей сети 5G China Telecom выросло на 26.3 млн, достигнув 292.4 млн, тогда как количество пользователей 5G у China Unicom выросло на 21.5 млн, достигнув 225.2 млн.
За последние 12 месяцев три оператора привлекли в общей сложности 117.8 млн абонентов 5G.
По данным Национального управления радиовещания и телевидения Китая, к июню 2025 года число абонентов недавно запустившей сети мобильной связи компании China Broadnet достигло 33,7 млн (+8.4 млн с конца сентября 2024 года).
А что по деньгам?
China Telecom и China Unicom зафиксировали рост чистой прибыли на 5% до 30.8 млрд юаней ($4.3 млрд) и 20 млрд юаней соответственно, в то время как у лидера рынка прибыль выросла на 4% до 115.5 млрд юаней.
Только China Mobile раскрыла ARPU и этот показатель снизился на 3% год к году до 48 юаней. Среднемесячный объем пользования мобильными данными вырос на 8.1% до 17 ГБ. Выручка от услуг осталась на прежнем уровне и составила 683.1 млрд юаней; продажи продуктов снизились на 1.7% до 111.5 млрд юаней.
China Unicom теперь публикует только данные по ARPU интегрированного пакета, который, по утверждениям компании, остаётся выше 100 юаней. Выручка от услуг и продажи продуктов остались стабильными на уровне 261.6 млрд юаней и 31.3 млрд юаней соответственно.
Проникновение 5G China Telecom достигло 70%, а среднемесячное потребление выросло на 11.4% до 22.3 ГБ.
--
--
