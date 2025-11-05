Оборудование: МТС начала предоставлять в пользование мини-БС для частных клиентов

MForum.ru
05.11.2025,
МТС сообщает о запуске услуги, в рамках которой оператор предоставит желающим частным клиентам в пользовании мини-базовые станции (фемтосоты). Такие устройства имеет смысл использовать там, где мобильная сеть может быть недоступна, например, из-за толстых стен, специфического расположения помещения или строения или по другим причинам.
Мини-база, может обеспечить покрытие в квартире или апартаментах, включая верхние этажи высотных зданий, в подвалах, цокольных помещениях, на складах и т.п. Радиус покрытия может составлять до 50 м (при условии прямой видимости). При необходимости, специалисты оператора могут установить несколько мини-БС, объединив их в сеть. При выходе абонента из зоны покрытия мини-БС абонент автоматически и бесшовно переключится в общую сеть, если ее покрытие доступно.
Оформить на себя мини-БС можно на сайте оператора. МТС заключит дополнительное соглашение к основному договору об оказании услуг связи, специалист оператора установит мини-БС в помещении заказчика.
Единственное ограничение - нельзя самостоятельно перемещать мини-БС с адреса ее установки.
Форм-фактор мини-БС - как у Wi-Fi роутера. Одна "коробочка" может обслужить до 32 уникальных абонентов. Для работы мини-БС требуется обеспечить для нее электропитание и проводное интернет-подключение скоростью от 50 Мбит/с.
Актуальный и логичный шаг со стороны оператора. Хотя операторы и раньше экспериментировали с фемтосотами, сегодня эта услуга, на мой взгляд, получила новое значение и может оказаться весьма востребованной.
(фото предоставлено пресс-служба МТС)
--
теги: мини-БС мини-базовые станции фемтосоты МТС
--
