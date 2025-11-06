Услуги: МТС добавил ИИ-помощников в тариф РИИЛ

06.11.2025, MForum.ru

Речь идет о "персональных помощниках" на основе ИИ, эксклюзивных для тарифа РИИЛ. Это пока еще не агентский ИИ, который вскоре будет "жить" в каждом персональном мобильном устройстве, включая ноутбуки и автомобили, но движение в эту сторону. МТС делает шаг от простого чата с ИИ к созданию экосистемы персональных ассистентов, стремясь удержать абонентов внутри своего облака.

Новые ИИ помощники "живут" в облаке МТС. По задумке оператора, они помогут абонентам в их повседневной жизни. Абонентам тарифа РИИЛ от МТС доступны несколько сценариев: «Что посмотреть/почитать» - подбор интересного пользователю фильма, сериала, или книги; «Где поесть» — рекомендации ресторана с определенной кухней, кратким описанием и сведениями о расположении заведения, информацией о среднем чеке, а также номером телефона заведения. Сценарии «Хочу спросить» и «Хочу поболтать» — возможность запросить у ИИ любую информацию или просто поговорить с ним в неформальном тоне.

Важно отметить, что ИИ не дает медицинских или юридических рекомендаций. Кстати, я бы, например, как раз не отказался бы от таких возможностей. При условии, что качество рекомендаций достаточно высокое.

Помимо этого, в тариф встроены два персональных ИИ-помощника абонента. Это ИИ-тренер и ИИ-стилист. ИИ-тренер сначала опросит пользователя, чтобы узнать его тренировочные цели (похудение, набор мышечной массы, поддержание формы), уровень подготовки, доступное спортивное оборудование, предпочитаемый вид спорта, медицинские ограничения, а также время, которое пользователь готов уделять тренировкам. После этого помощник составит индивидуальную программу тренировок. В рамках каждой конкретной тренировки ИИ-тренер даст пользователю текстовые инструкции к выполнению каждого упражнения и зафиксирует прогресс.

Похожим образом работает и ИИ-стилист. Сначала он узнает пол пользователя, его возраст и предпочтения в стиле. После этого помощник уточнит, подбирается ли образ под конкретное событие или на каждый день, а затем предложит варианты образов и их описание. По запросу пользователя помощник оценит образ по фотографии и выдаст рекомендации по его улучшению.

«МТС, как технологический лидер, продолжает наполнять свои тарифы одновременно инновационными и прикладными решениями, разработанными специалистами компании. Нейросети уже вошли в нашу жизнь: по данным ВЦИОМ, 50% интернет пользователей в России используют генеративный ИИ. Для нас очевидно, что следующий шаг в развитии тренда — создать для пользователя такую среду, в которой он будет взаимодействовать с ИИ через готовые сценарии, не тратя время на написание запросов. Такой подход в перспективе открывает возможности для запуска целого набора персональных ИИ-помощников, которые сделают жизнь абонента комфортнее», — комментирует вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.

В целом, интересная идея, но многое будет зависеть от ее реализации. С одной стороны, готовые сценарии для многих удобны, к тому же, модель, обученная, например, на базе книжного сервиса в теории может давать более качественные рекомендации, чем обычная глобальная LLM "обо всем понемногу". Но это "по идее", а для окончательных выводов без пользования услугой не обойтись.

Не сказано, на какой модели ИИ основаны помощники - отечественной, зарубежной? Насколько глубоки их рекомендации? Я, например, пока ни разу не встречал рекомендательной системы по фильмам или книгам, которая бы меня удовлетворила или порадовала качеством своих советов.

В общем, тема интересная, трендовая, персональные ИИ-ассистенты - это всеобщее ближайшее будущее. Но качество услуги может оценить только ее пользователь, зачастую - исключительно лично для себя.

теги: МТС услуги искусственный интеллект ИИ помощники ИИ-помощники AI-ассистенты AI-помощники персональные помощники

