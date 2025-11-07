Сетевое ПО: МегаФон проводит импортозамещение DRA - ключевого элемента сигнальной сети

07.11.2025, MForum.ru

МегаФон начал миграцию с зарубежной платформы на российское решение Nexign Diameter Routing Agent (DRA), отвечающее за маршрутизацию сигнального трафика в сетях 3G и 4G. Проект, стартовавший в 2024 году, реализуется в рамках программы импортозамещения оператора, на текущий момент завершен первый этап.

Системы DRA, классифицируемые как объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), требуют соблюдения жестких требований по безопасности, включая использование отечественного ПО. Новое решение развернуто на российской операционной системе и поддерживает работу в облачной инфраструктуре, что позволяет гибко масштабировать ресурсы.

Технологические особенности и что дает этот переход оператору

Переход на Nexign DRA предоставляет оператору несколько ключевых преимуществ:

Оператор получает возможность самостоятельно настраивать сценарии обработки трафика с помощью low-code-подхода, что позволяет быстро адаптировать сеть под changing нагрузки и сервисы. Система обеспечивает продвинутые механизмы обработки сбоев (фейловер), балансировки нагрузки и контроля перегрузок, что повышает общую отказоустойчивость сети. Благодаря более высокой производительности Nexign DRA, МегаФон смог отказаться от отдельных балансировщиков нагрузки, упростив сетевую структуру. Это позволяет снизить капитальные затраты на закупку серверного оборудования и операционные расходы (TCO).

То есть от нового решения ожидают роста надежности и гибкости управления, оптимизации архитектуры и снижения затрат.

Ход проекта и перспективы

Миграция проходит поэтапно, без прекращения сервисов для абонентов. На текущий момент, внедренная в одном филиале, новая платформа обрабатывает около 10% всего сигнального трафика МегаФона — что соответствует примерно миллиону успешных регистраций абонентов в сети ежечасно. К концу 2026 года компания планирует нарастить пропускную способность системы до 456 000 транзакций в секунду, а в дальнейшем — до 5 млн транзакций. Как ожидается, этой производительности хватит еще лет на 7. Полный перевод всех 8 филиалов на отечественное решение позволит МегаФону полностью контролировать данный критический элемент сети.

Почему это важно

Данный кейс демонстрирует зрелость российских решений для телекома в сегменте высоконагруженной сигнальной инфраструктуры. Успешное внедрение Nexign DRA не только решает задачу импортозамещения в соответствии с требованиями регулятора, но и дает операторам инструмент для построения более гибких, управляемых и экономически эффективных сетей, что в конечном счете сказывается на стабильности связи для миллионов абонентов.

