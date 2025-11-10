Мессенджеры: 39% жителей РФ не поддержали блокировки зарубежных мессенджеров, соцсетей и платформ?

10.11.2025, MForum.ru

Сразу сделаю оговорку, что не доверяю результатам проводимых опросов, поскольку не считаю их корректно проводимыми и репрезентативными. Тем не менее, упомяну о результатах опроса ВЦИОМ, которые показывают, что 39% жителей РФ "скорее не поддерживают блокировку зарубежных ресурсов и ограничение доступа к ним". Речь идет о социальных сетях, мессенджерах и цифровых платформах. При этом 24% опрошенных блокировки поддерживают. Об этом рассказывают Ведомости.

теги: опросы блокировки мессенджеры соцсети цифровые платформы

