Услуги: Билайн запустил экспресс-доставку SIM-карт совместно с Самокатом

MForum.ru

Услуги: Билайн запустил экспресс-доставку SIM-карт совместно с Самокатом

10.11.2025, MForum.ru

Партнеры обещают оперативную доставку, в срок «от 15 минут» с момента оформления заказа. Карту Билайн можно было заказать и ранее, но период стандартной доставки составлял 3 часа. Можно было получить карту быстрее – за 40 минут с условием самовывоза из ближайшего салона-магазина. Теперь процесс должен еще более ускориться.

Алгоритм пользования такой – выбрать карточку с быстрой доставкой на сайте оператора, проверить доступность услуги по вашему адресу, оформить доставку, получить SIM-ку у курьера-партнера Самоката. Было бы удобно получить уже активированную карту, но увы, на это уже рассчитывать не приходится по причинам, независящим от оператора.

Регистрировать карту придется самостоятельно, через портал Госуслуги (если у вас есть там аккаунт) – это стало стандартной процедурой для идентификации абонента в РФ. Номер телефона, который будет привязан к карте и тариф определятся в момент регистрации.

Доставка осуществляется бесплатно.

Запуск быстрой доставки стал очередным шагом в развитии партнёрства между Билайном и Самокатом. В июне 2025 года Билайн начал продажу SIM-карт через маркетплейс Самоката с доставкой «по клику». А теперь речь идет о выделенном сервисе, ориентированном на скорость.

В октябре 2025 года о доставке SIM-карт силами Самоката сообщил МегаФон.

