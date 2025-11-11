Геоаналитика: МТС запустила сервис Посещаемость 2.0 на основе платформы МТС Геоэффект

11.11.2025, MForum.ru

МТС сообщает о запуске новой версии аналитического сервиса, основанного на обезличенной аналитике данных о местонахождении терминалов сотовой связи. Сервис Посещаемость 2.0 предназначен для анализа «тепловых карт» объектов, территорий и массовых мероприятий. Выбор объектов для изучения стал гибче, а визуальная аналитика – доступнее. В подробном обзоре данных появился блок с тратами посетителей по категориям.

Сервис, разработанный на платформе МТС Геоэффект, предназначен для исследования посещаемости торговых центров, парков, пляжей, муниципальных мероприятий, курортов и прочих социально значимых объектов.

Инструмент позволяет оценить обеспеченность гостей фудкортами, кафе, пропускными пунктами, рекреационными зонами и другой инфраструктурой. В основе сервиса лежат агрегированные обезличенные данные о количестве посетителей, их социально-демографическом составе и времени, проведенном людьми на площадке. Благодаря такой статистике бизнес может прорабатывать более эффективные маркетинговые стратегии и рекламные кампании, правильно сегментировать аудиторию и персонализировать предложения.

Практическую пользу этой аналитики МТС подтверждает цифрами: ежегодный мониторинг мероприятий позволил клиентам МТС увеличить в текущем году посещаемость своей локации в среднем на 20% по сравнению с 2024 годом. Рост аудитории влечет за собой и увеличение среднего чека: например, клиенты, которые развивали детскую инфраструктуру на основе данных МТС Геоэффекта, смогли привлечь семейную аудиторию на свои объекты, что привело к повышению выручки в среднем на 15%.

«Тепловая карта» позволяет изучить пересекающуюся аудиторию, увидеть места концентрации или ночные и дневные места пребывания посетителей. Привычки потребителей, их поведение и потребности стали наглядными и подтвержденными статистикой. Можно сделать обоснованные гипотезы - чего хотят клиенты, где потенциал для увеличения выручки.

Существенным элементом модернизации стали данные о расходах. Теперь в подробном анализе появился уникальный блок с тратами посетителей в разрезе разных категорий, где можно увидеть количество покупок, сумму трат за определенный период и средний чек за покупку.

«На сегодняшний день МТС Геоэффект является единственным самостоятельным сервисом по анализу объектов, который используют клиенты из различных сфер – от крупных игроков ритейла до социальной инфраструктуры. Мы сделали шаг от традиционной аналитики посещаемости к глубинному пониманию аудитории. Благодаря обновленному функционалу организатор видит не только количество людей, но и их характеристику — от потребительских привычек до концентрации и точек притяжения посетителей на территории. Это позволяет создавать более эффективные инфраструктуру и программы, которые точно попадают в интересы целевой аудитории», — отметил Алексей Роговцев, руководитель центра продуктов «Геосервисы» МТС.

