Развитие сетей: Билайн в Саратовской области - оператор продолжает развивать покрытие в области

11.11.2025, MForum.ru

Билайн сообщает о расширении покрытия сети в районах Саратовской области, жители получили услугу 4G. Только за 3q2025 новые базовые станции компании запущены сразу в 18 малых населенных пунктах региона.

В частности, дополнительное телеком-оборудование инженеры Билайна запустили в следующих селах, поселках и деревнях 10 районов области:

Аркадакский район – Новосельское;

Аткарский район – Ершовка;

Вольский район – Богородское;

Краснокутский район – Логиновка;

Марксовский район – Павловка (СНТ «Волжаночка»);

Ровенский район – Ровное;

Саратовский район – Березина Речка, Долгий Буерак, Красный Текстильщик, Широкий Буерак;

Татищевский район – Курдюм, Татищево;

Федоровский район – Долина, Мокроус;

Энгельсский район – Анисовка, Подстепное, Смеловка и Узморье.

«Доступ к мобильному интернету стал одним из базовых условий для современной жизни, делающий ее удобнее и насыщеннее, а также помогающий экономить время и ресурсы для более важного. Понимая это, наша команда постоянно расширяет покрытие в районах области, даже отдаленных. Улучшение параметров сети в конкретных населенных пунктах позволяет усилить покрытие и вдоль трасс, проходящих через них. Например, в результате строительства новой станции связи в селе Расловка 1-ая нам удалось также повысить качество LTE на загруженном участке дороги, ведущей к Международному аэропорту Гагарин», – комментирует директор Саратовского отделения Билайна Олеся Ворожейкина.

Оператор сообщает, что обновил инфраструктуру и в городах области, включая ее столицу, уделив особое внимание густонаселенным жилым кварталам. Так, емкость сети была расширена вблизи ЖК «Лето», на территории 2-го Пролетарского поселка, 3-го Пугачевского поселка и 3-го Дачного поселка в Саратове, а также в микрорайоне Япония в Балашове и в поселке Керамический в Энгельсе.

теги: Билайн Вымпелком развитие сетей Саратовская область

