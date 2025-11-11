Развитие сетей: Билайн в Саратовской области - оператор продолжает развивать покрытие в области

MForum.ru
11.11.2025,
Билайн сообщает о расширении покрытия сети в районах Саратовской области, жители получили услугу 4G. Только за 3q2025 новые базовые станции компании запущены сразу в 18 малых населенных пунктах региона.
В частности, дополнительное телеком-оборудование инженеры Билайна запустили в следующих селах, поселках и деревнях 10 районов области:
«Доступ к мобильному интернету стал одним из базовых условий для современной жизни, делающий ее удобнее и насыщеннее, а также помогающий экономить время и ресурсы для более важного. Понимая это, наша команда постоянно расширяет покрытие в районах области, даже отдаленных. Улучшение параметров сети в конкретных населенных пунктах позволяет усилить покрытие и вдоль трасс, проходящих через них. Например, в результате строительства новой станции связи в селе Расловка 1-ая нам удалось также повысить качество LTE на загруженном участке дороги, ведущей к Международному аэропорту Гагарин», – комментирует директор Саратовского отделения Билайна Олеся Ворожейкина.
Оператор сообщает, что обновил инфраструктуру и в городах области, включая ее столицу, уделив особое внимание густонаселенным жилым кварталам. Так, емкость сети была расширена вблизи ЖК «Лето», на территории 2-го Пролетарского поселка, 3-го Пугачевского поселка и 3-го Дачного поселка в Саратове, а также в микрорайоне Япония в Балашове и в поселке Керамический в Энгельсе.
теги: Билайн Вымпелком развитие сетей Саратовская область
