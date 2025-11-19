Розница: Билайн начал продавать SIM-карты в сети магазинов Всёсмарт

19.11.2025, MForum.ru

Билайн расширяет каналы продаж и начинает сотрудничество с федеральной сетью магазинов электроники и товаров для "умного дома" Всёсмарт. В рамках партнерства SIM-карты Билайн уже появились более чем в половине из 55 торговых точек сети, а до конца месяца, как обещает оператор, станут доступны во всех.

В магазинах Всёсмарт представлены SIM-карты, которые можно активировать самостоятельно, без визита в офис, выбрав подходящий тариф. Эти карты предназначены для установки в умные гаджеты.

«Сотрудничество с Всёсмарт — логичный шаг в развитии наших розничных каналов. Мы предлагаем клиентам готовое решение для их умных устройств, делая подключение к сети Билайн максимально простым и удобным. Это пример партнёрства, где выигрывают все: клиенты получают комфорт и надёжность, партнёр — рост продаж и повышение привлекательности ассортимента, а рынок — новый стандарт удобства в сфере IoT», — отметил директор по развитию партнёрского канала Билайна Роман Прыганов.

«Концепция сети Всёсмарт предполагает не просто продажу умных устройств, а помощь в создании цифровой экосистемы. Совместно с Билайном мы делаем шаг к тому, чтобы подключение к умному дому для пользователя было максимально удобным и осуществлялось уже на самом первом этапе непосредственно в магазине», — подчеркнул заместитель генерального директора Всёсмарт Владимир Чайка.

В настоящее время сеть Всёсмарт насчитывает 55 магазинов в 20 городах России и продолжает развиваться.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: розница Билайн продажа SIM-карт партнерские проекты

--