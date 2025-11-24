Развитие сетей: МТС в Карачаево-Черкессии - построена новая БС в Черкесске

24.11.2025, MForum.ru

МТС расширила сеть LTE на автовокзале Черкесска и территории центрального рынка республиканского центра. Благодаря строительству новой базовой станции средняя скорость передачи данных по данным компании выросла на 30%.

Автовокзал обслуживает рейсы из соседних регионов и крупных городов Ставропольского края, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Ростова-на-Дону и других. Основной поток туристов направляется к горнолыжным курортам Архыз и Домбай. Центральный рынок с его национальным кавказским колоритом популярен у местных жителей и туристов.

По данным Big Data МТС, Карачаево-Черкесия за летний сезон 2025 года стала на 30% популярнее среди туристов по сравнению с прошлым годом. Основная часть гостей прибыла из Ставропольского края (45%), Краснодарского края (20%), Москвы и Московской области (16%), Ростовской области (12%), а также Волгоградской области и Санкт-Петербурга (по 3%).

«Современная связь сегодня – это не просто комфорт, это инструмент для планирования маршрутов, заказа такси, общения и развлечений. Повышение скорости интернета на автовокзале и центральном рынке позволит жителям и туристам быстрее находить нужную информацию, пользоваться онлайн-сервисами и проводить время с максимальным комфортом», – отмечает директор МТС в Карачаево-Черкесской Республике Расул Каппушев.

