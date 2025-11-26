Развитие сетей: Билайн в Башкирии - оператор усилил 4G/LTE в частном секторе и в многоэтажных домах в городах республики

MForum.ru
Оператор нарастил емкость сети 4G/LTE для жителей Уфы и Уфимского района, а также в других крупных городах республики.
Технические специалисты Билайна развернули несколько новых базовых станций и провели модернизацию существующего телеком-оборудования. Это позволило не только улучшить текущее покрытие, но и нарастить пропускную способность сети, чтобы она справлялась с пиковыми нагрузками в часы наибольшей активности.
В столице Башкирии связь Билайна стала еще надежнее вдоль улицы Центральной, - утверждает оператор, на пересечении Комсомольской и Шафиева, у развязки на подъезде к Демскому району Уфы. Скорость мобильного интернета возросла, в том числе, и в многоэтажных домах микрорайона Затон. Одним из значимых изменений стало расширение телекоммуникационной сети в крупном жилом массиве — микрорайоне «Яркий».
Кроме того, улучшения затронули жителей микрорайона Солнечный в деревне Волково, коттеджных поселков «Есенинский», «Квартал Dyo» и «Преображенский», пригородные садоводческие товарищества «№ 19», «Пласт», «Рябинушка» и МПМК «Уфимская-1». Дополнительное оборудование запущено рядом с индустриальным парком «Аэропорт», что позволило обеспечить более широкое покрытие 4G-интернетом в помещениях парка и в близлежащих садоводческих товариществах.
В пяти населённых пунктах Уфимского района — в деревнях Сергеевка, Николаевка, Шамонино, в сёлах Кармасан и Зубово — ещё больше сельчан получили устойчивый доступ к скоростному интернету благодаря расширению зоны сети 4G.
Параллельно качество связи значительно улучшилось в Белорецке, Благовещенске, Бирске, Стерлитамаке и Туймазах, где сигнал стал мощнее как в многоэтажных домах, так и в частном секторе. В Нефтекамске мобильный интернет «прокачали» на улицах Дзержинского и Янаульской.
Директор Уфимского отделения Билайна Максим Тюрихин:
«Мы планомерно увеличиваем емкость сети 4G в городах, уделяя особое внимание жилым массивам и частному сектору. Именно здесь живут наши семейные клиенты, которые особенно активно пользуются цифровыми сервисами».
Данные улучшения распространяются на всю городскую инфраструктуру Республики Башкортостан - сообщает Билайн. В тех районах, где «по требованиям безопасности» скорость мобильного интернета ограничена, всем клиентам доступны важные сервисы – так называемые «белые списки».
