Микроэлектроника: Московский Оптрон разработал отечественную технологию производства нитридных гетероструктур

30.11.2025, MForum.ru

Московский Оптрон разработал отечественную технологию производства многослойных полупроводниковых кристаллов - нитридных гетероструктур

Эти структуры используют в современных оптоэлектронных приборах, включая лазеры на основе нитрида галлия и индий-галлий-нитрида.

Публикация Техноомска утверждает, что разработка соответствует уровню ведущих зарубежных аналогов от американской Wolfspeed, японской Nichia, а также европейская OMMIC.

Ожидается, что запуск производства в России на основе данной технологии позволит снизить зависимость российского рынка от зарубежных компонентов.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника нитридные гетероструктуры

--