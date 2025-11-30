Микроэлектроника: Московский Оптрон разработал отечественную технологию производства нитридных гетероструктур

MForum.ru
30.11.2025,
Московский Оптрон разработал отечественную технологию производства многослойных полупроводниковых кристаллов - нитридных гетероструктур
Эти структуры используют в современных оптоэлектронных приборах, включая лазеры на основе нитрида галлия и индий-галлий-нитрида.
Публикация Техноомска утверждает, что разработка соответствует уровню ведущих зарубежных аналогов от американской Wolfspeed, японской Nichia, а также европейская OMMIC.
Ожидается, что запуск производства в России на основе данной технологии позволит снизить зависимость российского рынка от зарубежных компонентов.
--
теги: микроэлектроника нитридные гетероструктуры
--
