Электроника: В Коледино освоили производство фольгированных материалов и препрегов для электроники

06.12.2025, MForum.ru

В начале 2025 года предприятие Винтех, резидент индустриального парка Industrial City - Коледино, что в подмосковном Каледино, освоило изготовление электротехнических стеклотекстолитов для машиностроения и промышленности, а к ноябрю 2025 года здесь был налажен выпуск фольгированных материалов для электроники. Оборудована чистая комната. Также здесь производятся препреги и другие материалы под торговой маркой Элимтех. Объем инвестиций в запуск производства составил 100 млн рублей. Об этом рассказывает Technoomsk.

В частности, здесь производят такие материалы как Элимтех МБ-155 и МБ-175 с повышенной температурой стеклования (155°C и 175°C против стандартных 135°C). Это снижает деформацию плат при нагреве и позволяет использовать бессвинцовую пайку, что важно для высокоточной электроники (5-го класса).

Проектная мощность предприятия позволяет выпускать 20 тонн продукции в месяц, что эквивалентно 4800 листам высококачественных фольгированных материалов. Мощности Винтеха в пересчете на квадратные метры рассчитаны на выпуск до 156 000 кв. метров материала в год. Заявляется техническая возможность увеличения объемов производства в 2 раза.

Рынок фольгированного стеклотекстолита в России в 2025 году оценивается примерно в 1,2 млн кв. м, на 81% он обеспечивается закупками из-за рубежа, и лишь 19% спроса — около 230 000 квадратных метров обеспечивает отечественное производство. Из последней цифры 70% производится из импортных материалов.

