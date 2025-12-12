Микроэлектроника: Фотолитографический кластер на 180-130 нм в России надеются разработать к 2030 году

MForum.ru
12.12.2025,
Поскольку инициативно за эту работу в нынешних экономических и геополитических условиях вряд ли бы кто-то взялся на свои средства, она будет проходить в рамках конкурса Минпромторга. Ведомство выделило на эту разработку 2.8 млрд рублей (не так, чтобы щедро, но безусловно лучше, чем ничего). Об этом рассказал CNews.
Несмотря на то, что речь идет о перспективной разработке, ориентирована она, в значительной мере, в прошлое – на пластины диаметром 200 мм. В 2025 году стоило бы ориентироваться на 300 мм.
Трек фотолитографии должен объединять такое оборудование, как блоки нанесения фоторезиста и антиотражающего покрытия, блоки проявления фоторезиста, блок термообработки, модуль загрузки и выгрузки пластин и т.п. И, конечно, фотолитограф. Вероятно, речь идет о литографе с эксимерным лазером 248 нм, который разрабатывает ЗНТЦ.
От исполнителя требуют, чтобы он использовал в конструкции изделия и материалы, не создающие критической зависимости от иностранных производителей. Это усложняет задачу и удорожает конечное изделие.
А еще исполнитель должен будет определить в какую сумму обойдется освоение серийного производства такого кластера. Впрочем, говорить о серийности в таком деле, как фотолитографическая линия применительно к российскому рынку можно лишь с определенным преувеличением. 1-2 установки в год – уже неплохо, если найдут своего покупателя.
Кластерный подход – безусловно правильный. Он обещает снижение уровня привносимой дефектности за счет использования общей системы загрузки-выгрузки, позволяющей последовательно проводить ряд технологических процессов без выгрузки пластин в атмосферную среду. Это также ускоряет работу с пластинами, за счет сокращения транспортных маршрутов.
Фотолитографический трек с литографом – безусловно важная часть будущих российских линий по производству полупроводниковых структур на пластинах. Но это лишь часть линии, пусть и важная. Для того, чтобы создать полностью российское производство микросхем необходимо будет создать еще несколько десятков различных установок. И, судя по доступной в медийном пространстве информации, средств для финансирования их разработки в ранее намеченные сроки на сегодня не хватает.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: фотолитография фотолитографический кластер фотолитографический трек литограф Минпромторг
--
Публикации по теме:
06.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: В России вскоре начнется "Фотолиз" / MForum.ru
11.08. [Новости компаний] Избранные новости отечественной микроэлектроники / MForum.ru
21.02. [Краткие новости] Участники рынка микроэлектроники России / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Apple готовит серьезное обновление линейки iPad / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Google Pixel 10a будет похож на Pixel 9a / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Lava представила Play Max с чистым Android и чипом для игр за $145 / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A6x в вариантах 4G и 5G представлен официально / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Jolla Phone на Sailfish OS представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru
03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru