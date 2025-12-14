Производственное оборудование: Робот-дозатор СПбПУ - еще один инструмент для производства электроники

MForum.ru
14.12.2025,
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) представили разработку, способную совершить качественный скачок в процессах точного дозирования материалов. Новый роботизированный комплекс создан для задач производства электроники, машиностроения и химической промышленности и, по оценкам разработчиков, по функционалу превосходит доступные на рынке аналоги.
Проект осуществили в научном центра «Нанотехнологии и покрытия» СПбПУ для автоматизации собственных лабораторных процессов, таких как дозирование легкоплавких стекол для создания микрооптических элементов. Главная особенность системы - интеграция машинного зрения, что позволяет роботу действовать с использованием незапрограммированных жестко траекторий.
Робот-дозатор, источник фото - Research . Sbtstu
Что, например, может делать робот:
Управление без программирования
Разработчики подчеркивают простоту управления роботом. Оператор может задавать команды роботу с помощью цветовой дифференциации объектов через камеру, без необходимости написания сложных программных кодов. Это значительно снижает порог вхождения для технологов и ускоряет перенастройку производства.
Точность позиционирования достигает 20 микрон, скорость перемещения — до 300 мм/с, а рабочее пространство размером 300x300 мм может быть расширено. Система поддерживает установку до 2-х манипуляторов и 6 периферийных устройств.
Готовность к производству
Устройство прошло апробацию. Было собрано более 8 версий прототипа, а одна из моделей успешно отработала свыше 100 000 циклов без потери точности. По данным разработчиков, комплекс готов к серийному производству и может быть интегрирован в промышленные линии.
На мировом рынке подобные системы предлагают лишь несколько компаний из США и Китая.
Проректор по научной работе СПбПУ Юрий Фомин подчеркивает, что проект является примером успешной междисциплинарной кооперации и способствует технологическому суверенитету, обеспечивая трансфер знаний от науки к практическим решениям. В дальнейшем команда планирует внедрить средства искусственного интеллекта для еще более простого программирования и создать систему удаленного управления комплексом.
фото - с сайта Research.Sbtstu
теги: производственное оборудование производство электроники дозаторы российское
