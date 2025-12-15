Телеметрия: МТС в Астраханской области - оператор и Астрводоканал запустили проект по дистанционному мониторингу водных путей

MForum.ru
15.12.2025,
Внедряемое решение, как ожидается, позволит в реальном времени отслеживать состояние объектов и оперативно реагировать на возможные неполадки.
На первом этапе к мониторингу подключены 2 магистральные ветки левобережных сетей, еще одна линия подключена к системам мониторинга в рамках пилотного проекта апробации системы. В ближайшее время планируется поэтапная установка датчиков замера давления на 6 левобережных магистралях, а также на ряде участков правобережных водоводов.
Система предназначена для оперативного выявления аварийных ситуаций: датчики передают параметры в цифровую платформу, что позволяет быстро фиксировать скачки давления, получать автоматические уведомления о возможных инцидентах на водоводах и запорно-регулирующих устройствах и направлять аварийные бригады на место до того, как неисправности перерастут в серьезные повреждения. На основе получаемых данных становится возможной и более точная регулировка параметров подачи воды.
Передача данных осуществляется по сети NB-IoT – технологии промышленного интернета вещей, которая обеспечивает устойчивую связь даже на труднодоступных участках. Вместе с оборудованием используется сервис «Цифровой водоканал» на базе платформы МТС, позволяющий собирать показания, анализировать их и формировать прогнозы для предотвращения инцидентов.
«Цифровые технологии позволяют по-новому подходить к управлению городскими ресурсами. Запуск системы мониторинга водных сетей – важный шаг к снижению аварийности. В Астрахани мы начали с трех веток суммарно и проект постепенно расширяется. Уверен, что решение поможет ускорить реагирование на инциденты и сократить потери воды», – отметил технический директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.
«Дистанционный контроль позволяет нам оперативно оценивать состояние сетей и быстрее реагировать на изменения. Для водных коммуникаций важна каждая минута: своевременное обнаружения аварии позволяет ускорить процесс ее устранения. Мы рассчитываем, что внедрение системы существенно улучшит качество мониторинга и работы служб на местах. Также предприятие планирует установку датчиков подтопления на канализационно-насосные станции для оперативного реагирования на повышения уровня в системе водоотведения и прочистки насосного оборудования», – поделился начальник управления по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства предприятия Ильдар Абдулхаиров.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Астраханская область МТС телеметрия NB-IoT дистанционный контроль умный город
--
Публикации по теме:
21.04. [Новости компаний] GPON: Что запустили в Китае под названием 10G? Давайте разбираться / MForum.ru
21.03. [Новости компаний] 50G PON / MForum.ru
28.03. [Новости компаний] n260 / MForum.ru
28.02. [Новости компаний] Зарубежное оборудование: Qualcomm рассказал о новинках, представленных на MWC-2022 (часть 2) / MForum.ru
09.02. [Новости компаний] Образование: МТС поставил наборы IoT Development Kit Томскому политеху / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru
15.12. [Новинки] Компоненты: Samsung делает ставку на Exynos 2600 и 2 нм техпроцесс / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор? / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Apple готовит серьезное обновление линейки iPad / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Google Pixel 10a будет похож на Pixel 9a / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Lava представила Play Max с чистым Android и чипом для игр за $145 / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A6x в вариантах 4G и 5G представлен официально / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Jolla Phone на Sailfish OS представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru