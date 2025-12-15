Телеметрия: МТС в Астраханской области - оператор и Астрводоканал запустили проект по дистанционному мониторингу водных путей

15.12.2025, MForum.ru

Внедряемое решение, как ожидается, позволит в реальном времени отслеживать состояние объектов и оперативно реагировать на возможные неполадки.

На первом этапе к мониторингу подключены 2 магистральные ветки левобережных сетей, еще одна линия подключена к системам мониторинга в рамках пилотного проекта апробации системы. В ближайшее время планируется поэтапная установка датчиков замера давления на 6 левобережных магистралях, а также на ряде участков правобережных водоводов.

Система предназначена для оперативного выявления аварийных ситуаций: датчики передают параметры в цифровую платформу, что позволяет быстро фиксировать скачки давления, получать автоматические уведомления о возможных инцидентах на водоводах и запорно-регулирующих устройствах и направлять аварийные бригады на место до того, как неисправности перерастут в серьезные повреждения. На основе получаемых данных становится возможной и более точная регулировка параметров подачи воды.

Передача данных осуществляется по сети NB-IoT – технологии промышленного интернета вещей, которая обеспечивает устойчивую связь даже на труднодоступных участках. Вместе с оборудованием используется сервис «Цифровой водоканал» на базе платформы МТС, позволяющий собирать показания, анализировать их и формировать прогнозы для предотвращения инцидентов.

«Цифровые технологии позволяют по-новому подходить к управлению городскими ресурсами. Запуск системы мониторинга водных сетей – важный шаг к снижению аварийности. В Астрахани мы начали с трех веток суммарно и проект постепенно расширяется. Уверен, что решение поможет ускорить реагирование на инциденты и сократить потери воды», – отметил технический директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

«Дистанционный контроль позволяет нам оперативно оценивать состояние сетей и быстрее реагировать на изменения. Для водных коммуникаций важна каждая минута: своевременное обнаружения аварии позволяет ускорить процесс ее устранения. Мы рассчитываем, что внедрение системы существенно улучшит качество мониторинга и работы служб на местах. Также предприятие планирует установку датчиков подтопления на канализационно-насосные станции для оперативного реагирования на повышения уровня в системе водоотведения и прочистки насосного оборудования», – поделился начальник управления по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства предприятия Ильдар Абдулхаиров.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Астраханская область МТС телеметрия NB-IoT дистанционный контроль умный город

--