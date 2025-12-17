Развитие сетей: Билайн в Ульяновской области - оператор расширил возможности 4G на территории двух баз отдыха

17.12.2025, MForum.ru

Для этого инженеры компании построили новую базовую станцию вблизи этих локаций, что заметно улучшило параметры сети.

Обе локации расположены в северной части города, в лесном массиве, на берегу пруда. Поскольку базы отдыха привлекают немалое число людей практически круглый год, нагрузка на обслуживающую инфраструктуру будет высокой. Новое оборудование нарастило надежность сети и увеличило ее емкость. Покрытие улучшилось и на части Сельдинского шоссе.

«Популярность тихого и неспешного туризма растет: жители все чаще предпочитают отдыхать в окружении природы и вдали от городских шумов. Видя эту тенденцию, за последний месяц мы значительно усилили наше покрытие в местных базах отдыха, чтобы клиенты могли оставаться онлайн даже в таких уединенных местах и при необходимости быстро решать свои задачи с помощью цифровых сервисов. Думаю, что в приближающиеся зимние праздники это будет особенно актуально», – комментирует директор Ульяновского отделения Билайна Рудольф Бауман.

