Развитие сетей: Билайн в Ульяновской области - оператор расширил возможности 4G на территории двух баз отдыха

MForum.ru

Развитие сетей: Билайн в Ульяновской области - оператор расширил возможности 4G на территории двух баз отдыха

17.12.2025, MForum.ru

Для этого инженеры компании построили новую базовую станцию вблизи этих локаций, что заметно улучшило параметры сети.

Обе локации расположены в северной части города, в лесном массиве, на берегу пруда. Поскольку базы отдыха привлекают немалое число людей практически круглый год, нагрузка на обслуживающую инфраструктуру будет высокой. Новое оборудование нарастило надежность сети и увеличило ее емкость. Покрытие улучшилось и на части Сельдинского шоссе.

«Популярность тихого и неспешного туризма растет: жители все чаще предпочитают отдыхать в окружении природы и вдали от городских шумов. Видя эту тенденцию, за последний месяц мы значительно усилили наше покрытие в местных базах отдыха, чтобы клиенты могли оставаться онлайн даже в таких уединенных местах и при необходимости быстро решать свои задачи с помощью цифровых сервисов. Думаю, что в приближающиеся зимние праздники это будет особенно актуально», – комментирует директор Ульяновского отделения Билайна Рудольф Бауман.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: телеком развитие сетей Ульяновская область Билайн Вымпелком

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

29.09. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Ульяновской области - емкость 4G нарастили в жилых кварталах и в общественных пространствах Тольятти / MForum.ru

25.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ульяновской области - расширено покрытие 4G/LTE в частном секторе Новоульяновска / MForum.ru

23.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ульяновске - FVNO как основа для комплексных услуг / MForum.ru

10.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ульяновской области - до 80 Мбит/с в промзоне Заволжского района Ульяновска / MForum.ru

05.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Региональный дайджест активности Tele2 / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

17.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru

15.12. [Новинки] Компоненты: Samsung делает ставку на Exynos 2600 и 2 нм техпроцесс / MForum.ru

14.12. [Новинки] Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор? / MForum.ru

12.12. [Новинки] Слухи: Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra / MForum.ru

12.12. [Новинки] Слухи: Apple готовит серьезное обновление линейки iPad / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Google Pixel 10a будет похож на Pixel 9a / MForum.ru

10.12. [Новинки] Анонсы: Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Lava представила Play Max с чистым Android и чипом для игр за $145 / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: