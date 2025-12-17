Развитие сетей: Билайн в Ульяновской области - оператор расширил возможности 4G на территории двух баз отдыха

MForum.ru
17.12.2025,
Для этого инженеры компании построили новую базовую станцию вблизи этих локаций, что заметно улучшило параметры сети.
Обе локации расположены в северной части города, в лесном массиве, на берегу пруда. Поскольку базы отдыха привлекают немалое число людей практически круглый год, нагрузка на обслуживающую инфраструктуру будет высокой. Новое оборудование нарастило надежность сети и увеличило ее емкость. Покрытие улучшилось и на части Сельдинского шоссе.
«Популярность тихого и неспешного туризма растет: жители все чаще предпочитают отдыхать в окружении природы и вдали от городских шумов. Видя эту тенденцию, за последний месяц мы значительно усилили наше покрытие в местных базах отдыха, чтобы клиенты могли оставаться онлайн даже в таких уединенных местах и при необходимости быстро решать свои задачи с помощью цифровых сервисов. Думаю, что в приближающиеся зимние праздники это будет особенно актуально», – комментирует директор Ульяновского отделения Билайна Рудольф Бауман.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: телеком развитие сетей Ульяновская область Билайн Вымпелком
--
Публикации по теме:
29.09. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Ульяновской области - емкость 4G нарастили в жилых кварталах и в общественных пространствах Тольятти / MForum.ru
25.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ульяновской области - расширено покрытие 4G/LTE в частном секторе Новоульяновска / MForum.ru
23.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ульяновске - FVNO как основа для комплексных услуг / MForum.ru
10.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ульяновской области - до 80 Мбит/с в промзоне Заволжского района Ульяновска / MForum.ru
05.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Региональный дайджест активности Tele2 / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru
15.12. [Новинки] Компоненты: Samsung делает ставку на Exynos 2600 и 2 нм техпроцесс / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор? / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Apple готовит серьезное обновление линейки iPad / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Google Pixel 10a будет похож на Pixel 9a / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Lava представила Play Max с чистым Android и чипом для игр за $145 / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч / MForum.ru