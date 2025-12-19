Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области: связь и мобильный интернет 50 Мбит/с появились в селе Угодичи и на озере Неро

MForum.ru
Угодичи находятся на противоположном от Ростова Великого восточном берегу озера Неро и по времени своего основания значительно старше своего более знаменитого соседа. В прошлом в селе проводились службы в двух старинных храмах, действовало три завода: паточный, цикорный и мятного масла. Сейчас здесь живет более 600 человек, действуют школа, детский сад, фельдшерский пункт, отделение банка и почты.
Новое телеком-оборудование использует частоты в нескольких диапазонах.
«В этом году мы улучшили покрытие в Ростовском районе не только в селе Угодичи, но и в населенных пунктах Маргасово, Судино, Николо-Перевоз, Васильково и Михайловское. Только за месяц ростовские сельчане используют порядка 4,6 ТБ», - рассказал Сергей Тимонин, директор МегаФона в Ярославской области.
