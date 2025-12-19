Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области: связь и мобильный интернет 50 Мбит/с появились в селе Угодичи и на озере Неро

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области: связь и мобильный интернет 50 Мбит/с появились в селе Угодичи и на озере Неро

19.12.2025, MForum.ru

Угодичи находятся на противоположном от Ростова Великого восточном берегу озера Неро и по времени своего основания значительно старше своего более знаменитого соседа. В прошлом в селе проводились службы в двух старинных храмах, действовало три завода: паточный, цикорный и мятного масла. Сейчас здесь живет более 600 человек, действуют школа, детский сад, фельдшерский пункт, отделение банка и почты.

Новое телеком-оборудование использует частоты в нескольких диапазонах.

«В этом году мы улучшили покрытие в Ростовском районе не только в селе Угодичи, но и в населенных пунктах Маргасово, Судино, Николо-Перевоз, Васильково и Михайловское. Только за месяц ростовские сельчане используют порядка 4,6 ТБ», - рассказал Сергей Тимонин, директор МегаФона в Ярославской области

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: телеком развитие сетей Ярославская область МегаФон

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

24.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области - новые скорости мобильного интернета получили жители Угличского района / MForum.ru

10.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области - оператор нарастил зону покрытия и ускорил мобильный интернет на автотрассах / MForum.ru

11.07. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Ярославской области - оператор провел модернизацию сети в Ярославле / MForum.ru

25.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области - улучшено качество связи в городке Гаврилов-Яма / MForum.ru

28.05. [Новости компаний] Связь вдоль дорог: МегаФон улучшил покрытие на трассе М8 в Ярославской области / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi выводит на глобальный рынок Pro-версии Note 15 / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi представила глобальную серию Note 15 в вариантах 5G и 4G / MForum.ru

19.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит компактный флагман, утечка раскрыла ключевые детали Magic 8 Slim / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru

15.12. [Новинки] Компоненты: Samsung делает ставку на Exynos 2600 и 2 нм техпроцесс / MForum.ru

14.12. [Новинки] Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор? / MForum.ru

12.12. [Новинки] Слухи: Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra / MForum.ru

12.12. [Новинки] Слухи: Apple готовит серьезное обновление линейки iPad / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: