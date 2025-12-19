Развитие сетей: МегаФон в Ярославской области: связь и мобильный интернет 50 Мбит/с появились в селе Угодичи и на озере Неро

19.12.2025, MForum.ru

Угодичи находятся на противоположном от Ростова Великого восточном берегу озера Неро и по времени своего основания значительно старше своего более знаменитого соседа. В прошлом в селе проводились службы в двух старинных храмах, действовало три завода: паточный, цикорный и мятного масла. Сейчас здесь живет более 600 человек, действуют школа, детский сад, фельдшерский пункт, отделение банка и почты.

Новое телеком-оборудование использует частоты в нескольких диапазонах.

«В этом году мы улучшили покрытие в Ростовском районе не только в селе Угодичи, но и в населенных пунктах Маргасово, Судино, Николо-Перевоз, Васильково и Михайловское. Только за месяц ростовские сельчане используют порядка 4,6 ТБ», - рассказал Сергей Тимонин, директор МегаФона в Ярославской области.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: телеком развитие сетей Ярославская область МегаФон

--