Мобильная связь: МТС в Петербурге - новые БС развернуты в Пушкине, на территории музея-заповедника "Царское село"

МТС сообщает о развертывании базовых станций 2G и 4G в Пушкине, на территории музея-заповедника "Царское село". Это позволило существенно расширить покрытие, пропускную способность, емкость сети и ускорить в полтора раза LTE-интернет на территории всего дворцово-паркового ансамбля.
Обновления охватывают парадные залы и внутренний двор Екатерининского дворца, куртины, павильоны и галереи в Екатерининском и Александровском парках. Средняя скорость мобильного интернета, по данным компании, выросла почти на 60%.
Cпециалисты МТС использовали телеком-оборудование разных диапазонов: низкочастотного 1800 МГц и высокочастотного 2100 МГц, чтобы обеспечить стабильный сигнал как внутри зданий, так и на прогулочных маршрутах вдоль прудов и каналов в парках. Базовые станции смонтировали с учетом исторического архитектурного облика музея-заповедника, - сообщает пресс-служба компании.
«Царское село — одно из самых популярных туристических мест в России, в прошлом году его посетило более 3,7 млн человек со всей страны и заграницы. Екатерининский дворец с легендарной Янтарной комнатой, галереи и парки привлекают путешественников и летом, и зимой. Обновление телеком-инфраструктуры в музее — итог длительной и тщательной работы инженеров. Монтаж базовых станций в исторических комплексах требует внимания к архитектуре и особенностям зданий (толстые перекрытия и сложные конструкции стен), чтобы сохранить культурное наследие ансамбля и обеспечить стабильный радиосигнал. Наши усилия позволили подготовить сеть в заповеднике к пиковым нагрузкам и увеличить скорость передачи данных до 140 Мбит/с. Мы продолжим улучшать цифровой комфорт в памятных исторических местах на Северо-Западе», — подчеркнул директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.
