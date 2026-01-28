Мобильная связь: Технология VoWiFi доступна для 73% клиентов Билайн, VoLTE - для 91%

MForum.ru
Как сообщает пресс-служба компании ВымпелКом, в 2025 году трафик VoWiFi в сети Билайн вырос на 49%. Активнее всего функцию использовали в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Прирост для этих регионов составил 91%, 78% и 129% соответственно. Количество клиентов VoWiFi в роуминге за год выросло на 23%, трафик в зарубежных сетях - на 121%.
VoWiFi (Voice over Wi‑Fi) - это технология передачи голоса по беспроводной локальной сети (Wi‑Fi) в соответствии со стандартами IEEE 802.11. Особенность - Использует Wi‑Fi, а не сотовую сеть. В отличие от традиционных мобильных звонков (через 2G/3G/4G/5G) или VoLTE, VoWiFi работает через любую доступную точку доступа Wi‑Fi, не требуя установки на смартфон каких-либо приложений.
По сути, это IP‑телефония через Wi‑Fi: голосовой сигнал преобразуется в цифровые данные, передаётся по интернет‑соединению и доставляется на сервер оператора, который перенаправляет вызов адресату.
Звонки и SMS тарифицируются по вашему тарифному плану (как обычные вызовы), а на экране отображается ваш привычный номер. Эта технология оптимальна к использованию при слабом/отсутствующем мобильном сигнале. Если в помещении или удалённой локации нет сотовой связи, но есть Wi‑Fi, вы можете совершать и принимать звонки. Выручает функция и при звонках за границей.
Билайн развивает VoWiFi наряду с технологией VoLTE, позволяющей общаться голосом в сети 4G. В январские выходные сервис VoLTE показал прирост востребованности на 6%, за 2025 год - на 25%. Сейчас он доступен для 91% клиентов Билайна с LTE-смартфонами.
Валерий Шоржин, заместитель генерального директора, руководитель технического блока Билайна:
«VoWiFi и VoLTE — это современные технологии связи, которые помогают оператору улучшить доступность, стабильность и качество соединения. Мы развиваем сеть по всей стране: строим новые базовые станции, проводим рефарминги, а также укрепляем международное сотрудничество - чтобы как можно больше клиентов Билайна могли пользоваться преимуществами этих технологий».
