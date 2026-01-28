Микроэлектроника: В России создают производство монокристаллов и пластин кремния для микроэлектроники и солнечной энергетики

MForum.ru
28.01.2026,
Об этом сообщает CNews. Инвестиции в проект от НТИ (ФСТ НТИ) пока что составили скромные 50 млн, соинвестором выступает АО «Корпорация Попов Радио». Видимо, это какие-то стартовые вливания, масштаб необходимых инвестиций в такой проект – миллиарды рублей, а не миллионы, может быть и десятки миллиардов рублей.
В основе производства – ростовая установка собственной разработки. Технология – метод Чохральского. Разработчики говорят о наличии ноу-хау, позволяющего продлить срок службы оборудования, снизив себестоимость производства.
О масштабах планируемого производства говорят следующие цифры – к 2028 году ставится задача выйти на объем производства в 1 млн пластин в год (300мм). В период 2030-2032 половина выручки должен обеспечивать экспорт. Смелые планы.
На первом этапе предприятие будет только выращивать монокристаллы, позднее добавиться участок по производству пластин.
В России есть производства пластин малого диаметра. Пластины 200 мм и 300 мм, как правило, покупают за рубежом.
Что сказать о проекте?
Мало деталей. Когда называются какие-то цифры, не очень понятно, когда разговор идет о монокремнии, а когда - о поликремнии.
Успех производства пластин для микроэлектроники зависит от качества продукции, ее цены, стабильности поставок. В условиях цели на технологическую независимость и внутреннего потребления, эти факторы до какой-то степени отступают на второй план (до какой-то, об экономики нельзя забывать, иначе она о себе напомнит болезненным способом). Но если качество будет низким или цена высокой, то об экспорте можно будет забыть. Да и отечественным предприятиям в этом случае придется не сладко, а их продукция окажется не всем по карману.
Интересно было бы узнать, какое оборудование и у кого будет закупаться для изготовления пластин, нарезки, шлифовки и полировки, контроля и измерений. Хотя бы на уровне - российское или зарубежное.
Отдельный интересный вопрос - где будут брать «затравки» для производства монокристаллов? Их производство еще сложнее, чем монокристаллов.
В общем, как обычно, пока что вопросов больше, чем ответов.
--
теги: микроэлектроника производство пластин производство монокристаллов
--
