Мобильная связь: МТС в Краснодарском крае - количество IoT устройств в системе газоснабжения Кубани выросло в 2.5 раза

12.02.2026, MForum.ru

МТС сообщает о динамике автоматизации предприятий в Краснодарском крае с использованием умных устройств, подключенных к сети оператора. Наиболее активно внедрения идут в сферах энергоснабжения и ЖКХ. Самые высокие темпы автоматизации - на предприятиях газоснабжения.

Предприятия «Газпром межрегионгаз» в регионах России начали реализацию программы СТМ100. Ее цель - полномасштабное внедрение систем телеметрии на объектах газопотребления промышленных и коммунально-бытовых потребителей. К 2030 году планируется обеспечить «умный учет газа» и дистанционный контроль за реализацией газа на всех сетях компании.

IoT-решения применяется в работе подразделения Газпрома в Краснодарском крае в режиме реального времени: для понимания объемов потребления газа и своевременной настройки газораспределительной системы. Телеметрия позволяет оперативно контролировать и сопоставлять объемы подачи и реализации, не допускать потерь газа и безучетное потребление.

«Несмотря на то, что проект по «умному учету газа» находится еще на стадии внедрения, уже сейчас компании отмечают сразу несколько плюсов в автоматизации процессов контроля и учета. Во-первых, это скорость получения информации. Во-вторых, полная координация технологических параметров для обеспечения безопасности потребления газа. В ближайшие годы все сферы потребления будут полностью автоматизированы, и это сделает взаимоотношения поставщиков и пользователей максимально удобными и прозрачными», - отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

В топе региональных компаний, активно использующих в своей работе сервисы на базе IoT: логистические компании с мониторингом транспорта, организации, управляющие городской инфраструктурой с проектами «Умный город», «Безопасный город». Высокие темпы автоматизации отрасли также демонстрируют застройщики и аграрии.

