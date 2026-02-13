Беспроводный доступ: Билайн открыл бесплатный Wi-Fi более чем в 200 салонах связи

MForum.ru
Вымпелком сообщает, что более, чем в 200 офисах (салонах связи) по всей России открыт доступ к услуге "Управляемый Wi-Fi". Каждый посетитель может бесплатно и без ограничений по объемам трафика подключиться к беспроводному интернету на территории салона, не расходуя тариф. Авторизация происходит по номеру телефона.
Wi-Fi доступ предоставляется абонентам любых операторов связи. Это особенно важно для тех, кто неожиданно оказался без связи, например, в зоне "временных блокировок", особенно, приезжим из другого региона. А также всем тем, кто ищет стабильный доступ к цифровым сервисам: госуслугам, банковским приложениям, мессенджерам и т.п.
Где работает Wi-Fi
Более 15 офисов с бесплатным WiFi уже заработали в Москве. Кроме этого в центральной части страны доступно еще свыше 20 салонов с новым сервисом - во Владимире, Туле, Рязани, Ярославле, Смоленске, Брянске, Иваново, Костроме, Орле, Воронеже, Липецке и Тамбове. Порядка 50 офисов на северо-западе: в Санкт-Петербурге, Пскове, Великом Новгороде, Мурманске, Архангельске, Калининграде.
Наибольшее покрытие бесплатным WiFi Билайн обеспечил на юге - более 90 салонов в Краснодаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Грозном и др.
До конца 2026 года Билайн планирует подключить к Wi-Fi всю свою розничную сеть.
«Наши салоны - это больше, чем просто магазины. Это места, где люди могут оставаться на связи, решать важные задачи. Мы хотим, чтобы в любой ситуации человек мог зайти в салон Билайна, подключиться к Wi-Fi и получить доступ к нужным сервисам. Мы уже видим, что это востребованная возможность - число клиентов в салонах с открытым WiFi растет. Такой инициативой мы хотим по-настоящему поддержать наших клиентов», - отметил Денис Ильин, директор по управлению монобрендовым каналом Билайна.
