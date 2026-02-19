Мобильная связь: МТС в Курской области - первые российские базовые станции Иртея появились на юго-востоке региона

MForum.ru
19.02.2026,
МТС сообщает о вводе в эксплуатацию российского телеком-оборудования - новые БС установлены на юго-востоке Курской области. Российское оборудование установлено на юго-востоке региона в населенных пунктах Пристенского района и обеспечивает мобильной связью и скоростным интернетом около 2 тысяч курян.
Специалисты МТС расширили покрытие LTE в поселке городского типа Кировский и деревне Кривцово за счет установки телеком-оборудования отечественного производства. Также сеть 4G МТС покрыла важные объекты социальной инфраструктуры: ФАП, дом культуры, школу, музей.
«Запуск базовых станций отечественного производства в Курской области – важный шаг в развитии региональной телеком-отрасли. Переход на «Иртею» выполняет государственные задачи по импортозамещению и цифровизации малых сел, создавая надежную основу для расширения в регионе таких высокотехнологичных сервисов для бизнеса, как видеоаналитика, интернет вещей, системы мониторинга автотранспорта, облачные технологии. До конца 2026 года МТС планирует подключить базовые станции «Иртея» в городах Железногорск и Щигры, а также населенных пунктах Золотухинского и Мантуровского районов», – прокомментировал директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг.
Запуск отечественных базовых станций в Курской области – часть масштабного общероссийского проекта по разработке, производству и введению в эксплуатацию в реальных условиях отечественных площадок LTE. До 2030 года на сети МТС планируется установить 20 тысяч базовых станций «Иртея».
