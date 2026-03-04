Мобильная связь: В России создали платформу, которая позволит операторам, инфраструктурным операторам и арендодателям обмениваться информацией при поиске мест размещения базовых станций

MForum.ru
04.03.2026,
Это проект компании TelecomSpot, основанный Михаилом Лисневским, экс-руководителем Softline. КоммерсантЪ и Российская газета сообщают, что к платформе уже подключился Вымпелком, в перспективе Телекомспот планирует открыть сервис для всех операторов связи.
«Это цифровая платформа, формирующая единое пространство взаимодействия для операторов связи, инфраструктурных компаний и подрядчиков. Ядром решения является B2B-маркетплейс с автоматическим сопоставлением спроса и предложения, актуальными данными об инфраструктуре и площадках, интеграцией с системами операторов и представлением всей информации на единой интерактивной карт», - сказали «Ъ» в компании.
Заявленные инвестиции в проект на первом этапе составили 20 млн руб.
В TelecomSpot отмечают, что интерес к платформе проявили и инфраструктурные компании "среднего масштаба".
"Мы решили попробовать поработать с этой платформой. Протестировать возможность оптимизации процесса камерального поиска позиций готовой инфраструктуры для размещения оборудования связи. Платформа в идеале должна заменить операторам большое количество разрозненных инструментов поиска и упростить процесс взаимодействия с арендодателями", - рассказала "РГ" директор по развитию сети радиодоступа "Билайн" Ольга Рамина.
Я помню, как в 2014 году уже возникала эта идея, в Билайн тогда говорили о революции на рынке аренды площадей, активно работали с арендодателями и предлагали другим операторам обмениваться позициями в рамках стратегического сотрудничества. Эти активности достигли пика в 2015 году, когда состоялся форум участников рынка аренды технологической инфраструктуры "Вместе в будущее". Но, как часто у нас бывает, полностью о взаимовыгодном сотрудничестве тогда договориться не удалось, "получилось как всегда" и тема по сути затихла на 10 лет. Сейчас, вероятно, предпринимается новая попытка, теперь на базе независимого участника рынка.
💎 Мнение
Успешность начинания будет зависеть от того, насколько сервис сможет продемонстрировать свою пользу - если Билайн зафиксирует снижение сроков нахождения новых площадок, снижение затрат на аренду, то и другие операторы начнут подтягиваться, чтобы не проиграть в эффективности.
У платформы есть потенциал стать полноценной экосистемой для оператора, если она будет успешно наращивать число участников и развивать предлагаемые сервисы. Но сохраняется и риск того, что и на этот раз начинание упрется в нежелание операторов делиться информацией, которую они считают чувствительной и конкурентной. Да и участники рынка - владельцы площадок могут не торопиться начинать работать с платформой, поскольку это в перспективе эта "прозрачность" и объединение потребителей могут обернуться для них снижением дохода от аренды.
Впрочем, если другие операторы все же придут на платформу, возможен и обратный эффект для арендодателей - можно будет получить больше, затрачивая меньшие усилия, вследствие повышения количества арендующих площадку участников рынка. Так что какие-то шансы у этого начинания есть, при умелом подходе. ||
теги: мобильная связь аренда площадок для базовых станций цифровые платформы
