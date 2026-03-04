Добыча сырья: «Полярный литий» начал добычу лития на Колмозерском месторождении - еще один шаг к независимости российской электроники

04.03.2026, MForum.ru

Компания «Полярный литий», совместное предприятие «Норникеля» и горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом», приступила к опытно‑промышленной добыче лития на Колмозерском месторождении в Мурманской области. Это существенный шаг по освоению литиевых ресурсов в России, стратегически важный этап для развития отечественной электроники и электротранспорта.

Что уже сделано или делается

идет тестирование технологии извлечения лития из руды с учётом особенностей месторождения;

отлаживаются процессы обогащения и переработки сырья;

оцениваются реальные объёмы добычи и качество получаемого концентрата;

оборудование тестируется в северных условиях

Колмозерское месторождение считается крупнейшим в России по запасам лития. По предварительным оценкам, оно содержит около 18,9 % всех его объемов в РФ. Качество руды - высокое, есть возможность открытой разработки.

Почему это важно

Очевидное снижение зависимости от импорта. Сейчас, в основном, литий для батарей и АКБ закупается за рубежом, это стратегическая зависимость, уязвимость.

Необходимость в литии диктуется тем, что именно этот материал сейчас является наиболее используемым в аккумуляторах для смартфонов. ноутбуков, электромобилей, мобильных роботов и систем накопления энергии. Локальное производство лития, если/когда будет налажено, позволит говорить о полном цикле производства востребованных аккумулятоных батарей в России. Хотя надо бы смотреть и в сторону более перспективных новых технологий.

В целом литий востребован не только в аккумуляторах, но и находит еще немалый спектр применений - в производстве керамики и стекла, оптоволокна, сплавов, фарме и т.п.

Что пока остается в планах

наращивание объёмов добычи до промышленных масштабов;

постройка перерабатывающего комплекса рядом с месторождением;

внедрение экологически безопасных технологий извлечения металла (хотелось бы, да);

логистика готовой продукции для поставок на российские предприятия.

||

--

теги: добыча сырья сырьевая независимость литий производство лития Полярный литий Колмозерское месторождение

--