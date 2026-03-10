Мобильная связь: МегаФон в Мурманской области - за счет рефарминга улучшена связь в жилых кварталах Мурманска

10.03.2026, MForum.ru

Специалисты МегаФона завершили очередной этап рефарминга на базовых станциях в Мурманске. Более высокие скорости мобильного интернета теперь доступны абонентам на проспектах Ленина, Кольском, Героев-Североморцев, на улицах Нахимова, Сафонова, Невского, Свердлова, Ломоносова и других.

Рефарминг - перераспределение частотных диапазонов под современные стандарты связи. МегаФон перевел частоты, ранее использовавшиеся для сетей 2G и 3G, в стандарт 4G/LTE. Это позволило оптимизировать использование частотного ресурса без масштабного строительства новых объектов. В Мурманске работы проведены на более чем 60 городских базовых станциях.

Технические специалисты оператора проанализировали потребление трафика во всех районах города, с помощью big data спрогнозировали его дальнейший рост, затем перенастроили параметры оборудования и скорректировали азимуты антенн. Это улучшило качество связи в жилых кварталах с массовой застройкой Октябрьского и Ленинского округов, на транспортных артериях и в местах массового пребывания пользователей.

«Мы планомерно модернизируем сеть в Мурманске, учитывая растущие потребности абонентов. Согласно данным big data МегаФона, с начала 2026 года только на маркетплейсах жители Мурманска сгенерировали на 20% больше трафика, чем за этот же период годом ранее. Чтобы пользоваться интернет-ресурсами на комфортной скорости могло как можно больше мурманчан, мы провели рефарминг на более чем 60 городских базовых станциях», - прокомментировал директор МегаФона в Мурманской области Владимир Чуйко.

теги: мобильная связь развитие сетей Мурманская область МегаФон рефарминг

