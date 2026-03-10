Мобильная связь: МегаФон в Мурманской области - за счет рефарминга улучшена связь в жилых кварталах Мурманска

MForum.ru
10.03.2026,
Специалисты МегаФона завершили очередной этап рефарминга на базовых станциях в Мурманске. Более высокие скорости мобильного интернета теперь доступны абонентам на проспектах Ленина, Кольском, Героев-Североморцев, на улицах Нахимова, Сафонова, Невского, Свердлова, Ломоносова и других.
Рефарминг - перераспределение частотных диапазонов под современные стандарты связи. МегаФон перевел частоты, ранее использовавшиеся для сетей 2G и 3G, в стандарт 4G/LTE. Это позволило оптимизировать использование частотного ресурса без масштабного строительства новых объектов. В Мурманске работы проведены на более чем 60 городских базовых станциях.
Технические специалисты оператора проанализировали потребление трафика во всех районах города, с помощью big data спрогнозировали его дальнейший рост, затем перенастроили параметры оборудования и скорректировали азимуты антенн. Это улучшило качество связи в жилых кварталах с массовой застройкой Октябрьского и Ленинского округов, на транспортных артериях и в местах массового пребывания пользователей.
«Мы планомерно модернизируем сеть в Мурманске, учитывая растущие потребности абонентов. Согласно данным big data МегаФона, с начала 2026 года только на маркетплейсах жители Мурманска сгенерировали на 20% больше трафика, чем за этот же период годом ранее. Чтобы пользоваться интернет-ресурсами на комфортной скорости могло как можно больше мурманчан, мы провели рефарминг на более чем 60 городских базовых станциях», - прокомментировал директор МегаФона в Мурманской области Владимир Чуйко.
--
теги: мобильная связь развитие сетей Мурманская область МегаФон рефарминг
--
Публикации по теме:
08.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Мурманской области - новые телеком-объекты появились на трассе "Апатиты - аэропорт Хибины" / MForum.ru
19.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году / MForum.ru
15.11. [Новости компаний] Развитие сетей: T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах / MForum.ru
16.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Мурманской области - скорость интернета выросла в Мончегорске, Ковдоре, Кировске и Полярных зорях / MForum.ru
07.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон модернизировал инфраструктуру связи в Апатитах и Оленегорске Мурманской области / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H / MForum.ru
09.03. [Новинки] MWC 2026: TCL показала первый AMOLED NxtPaper / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса / MForum.ru
04.03. [Новинки] MWC 2026: TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Рикор представил два смартфона для российского потребительского рынка / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Samsung готовит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPA с размером 1/1.12 дюйма и технологией LOFIC / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов / MForum.ru
02.03. [Новинки] MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Redmi A7 Pro 4G появился в Индонезии — 120 Гц, батарея 6000 мАч и яркий дизайн за $90 / MForum.ru