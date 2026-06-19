Производство электроники: «ГлавКон» вывел на рынок систему RPDM для управления инженерными данными на предприятиях радиоэлектроники

02.07.2026, MForum.ru

Российская компания «ГлавКон», специализирующаяся на разработке программного обеспечения для инженерных расчетов, представила новый продукт — PDM-систему RPDM. Решение ориентировано на предприятия приборостроения и радиоэлектроники, которым требуется отечественный инструмент для работы с конструкторской и технологической документацией.

🎓 Что такое PDM? Аббревиатура PDM расшифровывается как Product Data Management (управление данными об изделии). Это программный комплекс, который автоматизирует конструкторскую подготовку производства: систематизирует чертежи, 3D-модели, спецификации и другую техническую документацию. В отличие от более масштабных PLM-систем (Product Lifecycle Management), которые контролируют весь жизненный цикл продукта вплоть до его утилизации, PDM фокусируется на достоверности, актуальности и структурированности данных в процессе разработки.

Система RPDM превращает разрозненные файлы и хаос версий в единое цифровое пространство. Инженеры получают быстрый доступ к актуальной документации и контроль версий, а руководители проектов - прозрачную картину степени готовности изделий.

По оценкам разработчиков, внедрение подобных решений позволяет экономить миллионы рублей в год за счет сокращения времени на разработку документов и снижения производственного брака.

Системы PDM не являются новинкой для крупного бизнеса, но сейчас их все чаще внедряют в свою деятельность также компании среднего и малого размера. На рынке существуют как зарубежные, так и российские аналоги. В мире немало компаний используют такие продукты как Teamcenter (Siemens) и Windchill (PTC). Среди российских аналогов можно выделить T-Flex DOCs от «Топ Системы», Lotsia PDM plus от «Лоция Софтвэа» и Лоцман:PLM от Аскон. На российские решения приходится уже порядка половина рынка (доля зависит от отрасли), так что конкуренция растет и вполне логично появление продуктов, «заточенных» под какую-то конкретную отрасль.

Продукт компании «ГлавКон» уже включен в Единый реестр отечественного ПО (№25467 от 12.12.2024). Система работает по модели on-premise (данные хранятся на серверах заказчика), поддерживает интеграцию с популярными CAD-платформами Altium Designer и Solidworks, разработчик обещает бессрочные лицензии. Проект создания RPDM дважды поддержан грантами Фонда содействия инновациям.

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теги: управление инженерными данными PDM ГлавКон работа с конструкторской и инженерной документацией производство электроники российское ПО

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