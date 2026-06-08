Производство электроники: Элемент-Технологии и Реватт договорились о поставках силовых модулей для зарядных станций

08.06.2026, MForum.ru

Компании договорились о поставке 800 силовых модулей мощностей 40 кВт разработки ГК Элемент, которые будут задействованы в электрозарядных станциях (ЭЗС) производства Реватт мощностью до 480 кВт и зарядных хабов. Для признания ЭЗС российской, использование произведенного в России силового модуля является обязательным, что стимулирует производителей ЭЗС внимательно приглядываться к российским поставщикам таких решений.

Серийное производство модулей планируется запустить «в ближайшие несколько месяцев» на собственном производстве компании Элемент-Технологии в ОЭЗ «Технополис Москва». До конца 2026 года на площадке в Алабушево планируется произвести «порядка 15 тысяч российских силовых модулей». Заявляемый КПД модулей для Реватт – около 95%, в Элемент-Технологиях работают над расширением линейки моделей для ЭЗС. -- теги: производство электроники Элемент-Технологии зарядные станции ЭЗС силовые модули --

© Алексей Бойко, MForum.ru

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