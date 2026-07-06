Микроэлектроника: "Трамплин Электроникс" оформил разрешение на продажу китайских серверов Loongson

MForum.ru
06.07.2026,
Об этом сегодня рассказывает CNews. По-идее, такие документы могут быть необходимы для того, чтобы продавать готовые серверные решения на рынках ЕАЭС, нетрудно предположить, что речь идет о китайских серверах на базе процессоров «Иртыш».
Декларация на платформу прототипирования и верификации заставляет задуматься о том, что либо «Трамплин» использует соответствующую китайскую платформу для разработки собственных продуктов, либо собирается поставлять их как часть своего решения.
Продавая готовые сервера, по идее, можно достичь большей маржинальности, а, кроме того, расширить рынок сбыта. Производителей серверов у нас, хотя и немало, но все же речь о двузначном количестве, а потребителей серверов - десятки тысяч. Но это означает прямую конкуренцию (и конфронтацию) с потенциальными покупателями процессоров. И если компания решила пойти на такое, то есть вероятность, что идея «не захотели покупать их процессоры», не лишена оснований.
Это, конечно, не единственный возможный вариант объяснений. Например, компания может ставить перед собой цель создать эталонный сервер на своих процессорах, чтобы привлечь к ним внимание рынка. Ведь собственный серверный бизнес всегда можно продать или свернуть. Так что, это или «план Б» в ситуации, что план «А», то есть «голые» процессоры, не заинтересовали российский рынок, или «план С» - стратегия провокации, направленная на производителей серверов. А может быть декларации получены с прицелом какого-то конкретного покупателя.
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теги: микроэлектроника производство электроники
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