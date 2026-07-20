Слухи: Redmi готовит две новые модели умных часов – Watch 6 Active и Watch 6 Lite

MForum.ru

Слухи: Redmi готовит две новые модели умных часов – Watch 6 Active и Watch 6 Lite

23.07.2026, MForum.ru

Redmi, судя по свежим утечкам, готовит к выпуску две новые модели умных часов, которые пополнят линейку Watch 6. Устройства получат названия Watch 6 Active и Watch 6 Lite. Несмотря на названия, младшая модель Active окажется дешевле — её стоимость в Европе составит около 50 евро, тогда как Watch 6 Lite обойдётся в 60 евро.

Слухи: Redmi готовит две новые модели умных часов – Watch 6 Active и Watch 6 Lite

Обе модели оснастят яркими AMOLED-дисплеями. Watch 6 Active получит экран диагональю 1.85 дюйма с разрешением 390×450 пикселей, тогда как Watch 6 Lite — более крупную панель на 1.96 дюйма с разрешением 410×502 пикселей.

Ёмкость аккумулятора в обоих случаях составит 470 мАч, чего, по заявлениям, должно хватать на 10 дней работы в обычном режиме и до 20 дней в режиме энергосбережения. При этом в версии Lite будет отсутствовать цифровая коронка, которая есть на более дорогой модели.

Слухи: Redmi готовит две новые модели умных часов – Watch 6 Active и Watch 6 Lite

Главное функциональное различие между моделями — поддержка навигации. Watch 6 Lite получат встроенный модуль GPS, что позволит отслеживать маршрут без привязки к смартфону, а также 9-осевой датчик движения и встроенный динамик для голосовых звонков.

В версии Active, скорее всего, GPS будет работать только в связке с телефоном. При этом базовый набор функций для обеих моделей будет одинаковым: более 140 спортивных режимов, мониторинг сердечного ритма, измерение уровня кислорода в крови (SpO2) и отслеживание сна.

Слухи: Redmi готовит две новые модели умных часов – Watch 6 Active и Watch 6 Lite

Официальная дата презентации и полный список стран, где появятся часы, пока не раскрываются, однако появление цен в евро указывает на то, что европейский рынок станет одним из первых.

Слухи: Redmi готовит две новые модели умных часов – Watch 6 Active и Watch 6 Lite

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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