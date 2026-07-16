Слухи: Утечка о Redmi 17 4G раскрывает обновлённый дизайн, кольцевую подсветку и батарею 7500 мАч

MForum.ru
20.07.2026,
На днях в сети появились качественные рендеры предстоящего смартфона Redmi 17 4G, которые позволяют детально рассмотреть его дизайн и ключевые особенности. Новинка, судя по утечкам, получит ряд заметных изменений по сравнению с предшественником.
Главное визуальное отличие — обновлённый блок основной камеры. Он стал шире, а одно из круглых отверстий в модуле теперь занимает световое кольцо-вспышка вместо объектива. Устройство будет доступно в четырёх цветах: Deep Blue, Black, Oak Green и, возможно, Lotus Purple. Его размеры составят 170.12×78.42×8.8 мм, вес — около 232 граммов.
Ожидается, что Redmi 17 4G получит 6.9-дюймовый LCD-экран с разрешением HD+ (1600×720 пикселей) и частотой 120 Гц. Аппаратной основой станет процессор MediaTek Helio G91 Ultra, которому компания HyperOS 3.0 на базе Android 16. Объём оперативной памяти составит 4 или 6 ГБ, встроенной — 128 или 256 ГБ. Основная камера будет использовать 50-мегапиксельный сенсор, а фронтальная — 8 МП.
Важное нововведение — батарея ёмкостью 7500 мАч с поддержкой 45-ваттной быстрой зарядки. Это на 500 мАч больше, чем у Redmi 15 4G, и на 12 Вт быстрее по скорости зарядки. Если слух подтвердится, это станет серьёзным преимуществом для тех, кто ценит автономность.
Ожидаемая цена в Европе: около 250 евро за версию 4/128 ГБ и примерно 280 евро за 6/256 ГБ. Информации о сроках выхода пока нет.
© Антон Печеровый,
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