Слухи: Samsung Galaxy S8 и S8 Plus могут получить до 8 Гб ОЗУ и быструю флэш-память UFS 2.1

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Слухи: Samsung Galaxy S8 и S8 Plus могут получить до 8 Гб ОЗУ и быструю флэш-память UFS 2.1

26.12.2016, MForum.ru

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Ожидается, что после фиаско с Galaxy Note 7, компания Samsung будет пытаться добавить к Galaxy S8 максимум функций, чтобы привлечь как традиционную аудиторию топовых устройств S-серии, так и потенциальных покупателей аппаратов линейки Galaxy Note. И если верить свежим слухам, речь может идти о 8 Гб ОЗУ и использовании быстрой флэш-памяти UFS 2.1.

Для сравнения, анонсированный в начале текущего года Samsung Galaxy S7, оснащался 4 Гб ОЗУ. Более ранние слухи утверждали о 6 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. В тоже время, для укрепления позиции нового Galaxy S8 в качестве технологического лидера, наращивание объема ОЗУ до 8 Гб выглядит вполне логичным. Выпускаться микросхемы памяти для Galaxy S8 будут по 10 нм технологическому процессу.

Слухи: Samsung Galaxy S8 и S8 Plus могут получить до 8 Гб ОЗУ и быструю флэш-память UFS 2.1

В части диагонали экрана речь может идти о двух версиях. Обычный Galaxy S8 будет оснащен 5,1-дюймовым дисплеем, а более крупная версия с индексом Plus к названию модели – 6-дюймовым. Несмотря на отсутствии слова Edge в названии экраны обоих новинок будут изогнутыми с обеих сторон. Аппаратная платформа для США и Китая – Snapdragon 835, в остальных странах Galaxy S8 будет построен на базе Exynos 8895. Из других спецификаций Samsung Galaxy S8 и S8 Plus упоминается поддержка Bluetooth 5.0, Android 7.0 Nougat с оболочкой Samsung Experience UI. Особенность оболочки – ассистент с элементами искусственного интеллекта в образа Bixby (мужчина) или Kestra (женщина). Анонс Samsung Galaxy S8 и S8 Plus ожидается в апреле следующего года, при этом цена новинок будет выше, чем у Galaxy S7.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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