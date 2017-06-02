Тренды: PwC и Российский квантовый центр договорились вместе развивать квантовые системы защиты информации

02.06.2017, MForum.ru

Санкт-Петербург, 2 июня 2017 года – PwC и Российский квантовый центр (РКЦ) договорились совместно заниматься разработкой и внедрением систем информационной безопасности на базе квантовых технологий, которые обеспечивают наивысший уровень защиты данных от хакерских атак. Соответствующее соглашение стороны подписали сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Квантовые технологии становятся реальностью. Крупные ИТ-компании уже сейчас вкладывают значительные средства в их развитие. По данным CBInsights, за последние три года (2013–2016 гг.) компании, работающие на рынке квантовых технологий, получили в четыре раза больше инвестиций, чем за предыдущие 14 лет (2000–2013 гг.). РКЦ в настоящее время создает экспериментальные прототипы и промышленные образцы квантовых приборов, а также совместно с крупными российскими финансовыми учреждениями изучает потенциальные области применения квантовых технологий.

Квантовые компьютеры будут способны решать задачи, недоступные даже для самых мощных классических компьютеров. Появление таких компьютеров – дело ближайших десяти лет, сегодня квантовые вычислительные машины создают многие страны и крупные корпорации, в частности, IBM, Google, даже интернет-ритейлер Alibaba запустил свой собственный квантовый проект в партнерстве с Академией наук КНР. Но это может создать новые угрозы, поскольку квантовые алгоритмы позволяют взламывать многие типы распространенных шифров. Для защиты от этой угрозы можно использовать квантовые методы защиты информации, благодаря которым данные в принципе невозможно перехватить. РКЦ является одним из пионеров в этой области, на данный момент уже созданы и испытываются прототипы устройств для квантовой криптографии.

Руслан Юнусов, директор Российского квантового центра отмечает:

«Сотрудничество между Российским квантовым центром и PwC открывает возможности для предоставления комплексных решений, включающие передовые бизнес-модели и технологии. В частности, РКЦ разрабатывает промышленную систему квантовой криптографии, которая может стать ядром цифровой инфраструктуры компании и гарантом ее безопасности».

Игорь Лотаков, управляющий партнер PwC в России:

«Мы рады сотрудничеству с Российским квантовым центром, ведущим мировым разработчиком решений в сфере квантовой кибербезопасности. Квантовые технологии стремительно развиваются, и, наряду с многочисленными преимуществами для бизнеса, влекут за собой новые риски. Основываясь на нашем опыте оказания содействия клиентам в области анализа и контроля киберрисков, совместно с РКЦ мы будем разрабатывать решения и рекомендации в области кибербезопасности, отвечающие современным угрозам и трендам.

По мере того, как компании все более активно применяют существующие и новые технологии и двигаются в сторону цифровизации операционной модели, создание эффективных стратегий в области кибербезопасности с использованием технологий мирового уровня будет иметь первостепенное значение. Если компании не заручатся доверием в развивающемся цифровом мире, они рискуют потерять своих клиентов».

По прогнозам экспертов Лаборатории кибербезопасности PwC, традиционные технологии и механизмы киберзащиты, стоящие на вооружении большинства компаний, могут столкнуться с новыми рисками, сопряженными с квантовыми вычислениями.

Тим Клау, руководитель отдела анализа и контроля рисков PwC в России отмечает:

«К сожалению, традиционные криптографические методы не рассчитаны на защиту от злонамеренного использования квантовых технологий, а инструменты кибербезопасности будут устаревать по мере превращения квантовых компьютеров в полноценную технологию и их вхождения в коммерческие реалии. И хотя для массового распространения квантовых компьютеров потребуется еще время, переход на новые технологии защиты, способные дать отпор квантовым атакам, необходимо осуществить заблаговременно».

Руслан Юнусов, директор Российского квантового центра говорит:

«Технологии квантовых вычислений работают быстрее классических благодаря использованию новых вычислительных алгоритмов. Квантовые атаки способны скомпрометировать распространенные системы шифрования. Благодаря увеличению вычислительных мощностей и быстродействию квантовых компьютеров у злоумышленников появится возможность с легкостью взламывать различные протоколы шифрования, что на сегодняшний день представляет собой крайне сложную задачу. С другой стороны, квантовые технологии позволят создать более надежные алгоритмы шифрования. Используя безопасные квантовые каналы связи в качестве основного элемента информационной инфраструктуры, можно достичь нового уровня защиты данных».

В соответствии с соглашением стороны намерены предлагать своим клиентам комплексные решения в сфере информационной безопасности с применением квантовых технологий.

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