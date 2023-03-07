Микроэлектроника: США готовят очередной удар по экономике Китая

07.03.2023, MForum.ru

Многие ожидают, что президент США Байден вот-вот подпишет указ, запрещающий американские инвестиции в китайский хайтек, включая ИИ, квантовые вычисления, 5G и передовые полупроводники. Об этом пишет Forbes.

Конечно, это не остановит соответствующие китайские разработки, в частности Китай продолжит выстраивать собственную, в том числе, все более высокотехнологичную микроэлектронику. Но до сих пор инвестиции из-за рубежа - это существенная поддержка китайской активности. Если их поток существенно сократится, это может негативно сказаться, как минимум, на темпах разработок.

Очевидно, что все последние шаги демонстрируют признание США и Европой высокой конкурентоспособности Китая. Это влечет за собой применение к новому глобальному игроку иных правил, чем открытость, которая превалировала в отношениях с этой страной до последних лет. Так что теперь дальнейшее развитие технологий перестанет быть для Китая столь легкой задачей, как это было еще недавно.

Если запрет состоится, это будет очередной шаг в очевидной эскалации отношений США и Китая. Ноябрьское соглашение не продержалось больше 3 месяцев.

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теги: микроэлектроника

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