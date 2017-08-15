Статистика: Доля устройств с LTE на сети Tele2 выросла до 21%

15.08.2017, MForum.ru

Как сообщает Tele2, за первые 7 месяцев 2017 года доля аппаратов с поддержкой 4G/LTE выросла на 7 п.п., достигнув 21%. Билайн на конец 2016 года называл оценку 34,7% - это доля смартфонов с LTE в общей базе всех смартфонов, подключенных к сетям компании. У Tele2 в этот же момент было 22,4% абонентских устройств с LTE относительно всех абонентских устройств, но это были данные по Москве, в регионах уровень был ниже. Сейчас речь идет о цифре в среднем по стране. Рекордный прирост фиксируется, разумеется, в Московском регионе - в конце июля проникновение аппаратов с LTE достигло 47%, что соответствует росту на 13 п.п.

На долю устройств с ценой до 10 тыс. руб. по итогам июля пришлось 34% от всех приобретаемых абонентских устройств. В Москве стали чаще покупать девайсы стоимостью выше 20 тыс. руб. В июле 2017 года доля таких устройств составила 8% (рост к 2016.12 на 3 п.п.).

Вы вряд ли удивитесь, что наиболее популярными у абонентам Tele2 абонентскими устройствами продолжают оставаться смартфоны. Их проникновение достигло 55%, быстрее росли темпы их продаж на Урале и в Поволжье (по 6 п.п.). Проникновение смартфонов в этих регионах остается на уровне 56% и 52% соответственно. Напомню, что у операторов Б3 показатели крайне схожиее - 56% у МТС по итогам 1q2017, ~56% у ВымпелКом и порядка 56% у МегаФона.

Наиболее популярны на конец июля 2017 года смартфоны с диагональю экрана до 5.5" (29%). На втором месте - аппараты с экраном от 4 до 4.4 дюйма, сегмент проиграл 3 п.п. до 28% от всех смартфонов в сети Tele2.

В рейтинге мобильных ОС лидерство удерживает Android с долей рынка 84%. Вряд ли вы удивитесь, что на долю IoS пришлось 10%, она в последнее время росла быстрее, чем конкуренты. Третье место у ОС Windows Phone - 3%...

До 75% среди всех смартфонов заняли модели с поддержкой нескольких активных SIM-карт. Интересно, что больше всего такие устройства востребованы в Сибири - 78% (прирост на 4 п.п. с начала 2017 года).

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теги: "смартфонов доля"